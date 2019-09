Volkswagen face au premier méga-procès de clients en Allemagne

L’association de consommateurs VZBV fait office de requérant unique et accuse le groupe automobile d’avoir délibérément nui à ses clients en installant à leur insu un logiciel faisant paraître le véhicule moins polluant qu’il ne l’est en réalité.

Ce procès est pour l’instant le plus important en Allemagne dans ce scandale à tiroirs, qui continue de hanter le constructeur alors qu’il tente de tourner la page en misant sur l’électrique.

Concrètement, les juges devront trancher une cinquantaine de points, mais la question principale sera de déterminer si Volkswagen a « causé un préjudice » et agi « de manière contraire à l’éthique ».

Klaus Müller, directeur de la VZBV, se dit « convaincu » de voir le tribunal conclure en ce sens. Mais Volkswagen soutient qu’il « n’y a pas de dommages et donc pas de fondement à cette requête ».

L’examen de cette requête collective devrait durer au moins jusqu’en 2023 en raison d’un appel possible devant la Cour fédérale, selon Volkswagen. Les procédures individuelles peuvent encore prendre plus d’un an par la suite.