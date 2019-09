[VOX POP] Que comptez-vous améliorer dans votre quotidien pour protéger la planète ?

Vendredi, des centaines de milliers de personnes sont sorties dans les rues de Montréal pour la grande manifestation pour le climat, la plus grosse marche environnementale enregistrée cette semaine à travers le monde.

Impressionnée par l’engagement des Québécois pour la manifestation du 15 mars dernier, qui a attiré plus de 150 000 personnes dans la métropole, la jeune environnementaliste de 16 ans Greta Thunberg a guidé la marche.

On a voulu en savoir plus sur les gestes que les manifestants posent à tous les jours pour l’environnement. On a posé la question : en plus de participer à cette action collective afin de faire bouger les politiques, que comptez-vous améliorer dans votre quotidien pour protéger la planète ?