RACINE, Jean-Paul



À la Maison Michel-Sarrazin, le 16 septembre 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé un homme formidable monsieur Jean-Paul Racine, fils de feu Paul-Émile Racine et de feu dame Laura Bélanger. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 14 h.Il laisse dans le deuil ses deux filles: Sylvie (Jean Mayville) et Marie-Josée (Steve St-Pierre), ses petits-enfants: Lauriane et Raphaël ainsi que Kevin, Francis et Carol-Ann; ses frères et sœurs: feu Réjean, feu Huguette, Lise (Marc Gingras), Denise (Jean-Yves Gélinas), Anette, Claude, Gaétan (Chantal Rousseau), feu Mario et feu Gérard; ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille désire remercier l'équipe de soins en oncologie et palliatifs de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec. Un merci tout spécial au docteur Nicolas Marcoux et docteur Annie Carrier de nous avoir supporté, écouté dans la plus grande compassion. Votre humanisme est exceptionnel. Merci à l'équipe soignante de la Maison Michel Sarrazin ainsi qu'aux bénévoles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Camp vol d'été Leucan-CSN, 550, avenue Beaumont, bureau 300, Montréal (Québec) H3N 1V1, Tél. : 514 731-3696 ou 1 800 361-9643.