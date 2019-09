SIMARD, Marquis



À la Résidence Alphonse-Bonenfant, St-Pierre I.O., Québec, le 27 août 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Marquis Simard, époux de feu dame Yvette Couturier. Né à La Malbaie, le 23 août 1929, il était le fils de feu dame Rose Tremblay et de feu monsieur Joseph Simard. Il demeurait à St-Pierre I.O. et a aussi vécu à La Malbaie et à Baie Comeau. Les membres de la famille recevront les condoléances àle samedi 19 octobre 2019 de 14 h à 17 h. Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Monsieur Simard, mécanicien de profession, homme de cœur et de volonté, amoureux de la nature et de la vie, laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre (Annie Lebel), Hélène (Sylvain Simard), Linda (Luc Arsenault); ses petits-enfants: Patricia Lebel-Simard (Keven Lussier), Caroline Lebel-Simard (Patrice Laliberté), Roxanne Simard, Jacob Arsenault, Vincent Arsenault, Stéphanie Lebel- Gaudet, Marilyn Simard (Frédéric Bilodeau); ses arrière-petits-enfants: Luka, Jade, Erika, Sébastien, Carolanne, Annabelle, Louisa, Pierre; ses sœurs: Ghislaine (Donald Dvorak), Marie-Blanche; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couturier: Claude (Ghislaine Couturier), Yvan Harvey (feu Madeleine Couturier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de: Ernest, (Yvonne Bergeron), Germain, Laurette Simard (Rosaire Germain), Françoise, Toussaint, tous décédés. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Alphonse-Bonenfant pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Un merci particulier à madame Rachel Simard pour les visites régulières faites auprès de notre père depuis plus de 2 ans.