PROTEAU, Jean-Paul



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 23 septembre 2019, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Proteau, époux de feu madame Jeanne D'Arc Riverin, fils de feu madame Marie-Anne Demers et de feu monsieur Dovila Proteau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Rosaire Dubé), Richard, Diane (Jean-Nil Morin), Francine (Michel Brulotte), Lynda (Jean-Claude St-Jacques), Clément (Julie Gagnon); ses petits-enfants: Martine, Karine, Patrick, Mélanie, Michel, Yannick, Guillaume, Catherine, Joannie, Audrey, Claudia et Lily-Rose; ses douze arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Jacques, Réal, Henri, Monique et Laurent; ses beaux-frères , belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 4 octobre 2019, de 18 h à 21 h 30.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13 h. L'inhumation se fera par la suite au cimetière Saint-Charles Borromée. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour la qualité des soins prodigués.