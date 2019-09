MONAGHAN, Leo Paul



À Kirkland, le 23 septembre 2019 est décédé à l'âge de 84 ans, M. Leo Paul, tendre époux de Mme Janet. Il est le fils de feu M. William et de feu Mme Eva. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Carol (Gilles Garneau) et Sandra (Sylvain Proulx). Maintenant aux côtés de sa sœur Pauline (feu Jean Paul Lacoursière) et de son frère Maurice (Thérèse Martel), il quitte également son frère Wilfred (Diane Gosselin), ses sœurs: Thérèse (feu Gérard Martel), Jeanine (Paul Bernier) et Gertrude; ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis. La famille recevra vos condoléances aude 12h à 13h.suivi de l'inhumation au cimetière Rideau. Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Myélome multiple Canada https://www.myelomacanada.ca/fr ou à la Fondation de la Résidence des soins palliatifs de l'ouest de l'Île https://residencesoinspalliatifs.com/faites-un-don/ en sa mémoire.