Arcelor songe à vendre de ses actifs au Québec

Le géant mondial des métaux ArcelorMittal songe à se départir de ses installations de production et de transformation de minerai de fer au Québec.

Selon l’agence Bloomberg, la multinationale du Luxembourg aurait décidé d’explorer la vente de certains de ses actifs de production et de transformation de minerai de fer au Canada, au Brésil et au Libéria.

ArcelorMittal est durement touchée par le ralentissement de la demande d’acier dans l’industrie automobile et par des importations à bas prix.

Valeur de plus de 2 G$

Le producteur d’acier traîne une importante dette, alors que son titre boursier a perdu beaucoup de lustre depuis un an à la Bourse de New York.

Hier, le titre d’ArcelorMittal a terminé la séance à New York à 14,16 $ US, en hausse de 13 cents US.