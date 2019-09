Arslanbek Makhmudov: un massacre arrêté par l'arbitre

MONTRÉAL | Sans grande surprise, Arslanbek Makhmudov a vaincu son adversaire mexicain plutôt facilement, samedi après-midi, au Casino de Montréal.

En se débarrassant de Julian Fernandez au cours du troisième round, par arrêt de l’arbitre, Makhmudov (9-0-0, 9 K.-O.) a remporté le titre de la NABF des poids lourds.

À ses neuf premiers combats professionnels, le boxeur natif de Mozdok, en Russie, a maintenant gagné par K.-O. en moins de trois rounds à huit occasions (six fois au premier assaut). Malgré la défaite, Fernandez (14-2-0, 10 K.-O.) a montré une belle résistance aux puissants coups de Makhmudov. Étrangement, plus le combat se prolongeait, plus Fernandez ressemblait physiquement à Sylvester Stallone, alias «Rocky». La comparaison s’est arrêtée quand l’officiel, avec raison, a décidé de mettre fin au combat.

Tout juste avant la finale de ce gala, Mathieu Germain (17-1-1, 8 K.-O.) s’est fait surprendre par le Mexicain Uriel Perez (19-4-0, 17 K.-O.) au cinquième round. Le Québécois a ainsi subi sa première défaite en carrière.

Lexson Mathieu expéditif

Originaire de Québec, le jeune Lexson Mathieu, 20 ans, en a impressionné plusieurs avec un K.-O. dès le premier round face au Mexicain Juan Sergio Torres Perez (7-9-0, 6 K.-O.). Une puissante gauche de Mathieu (6-0-0, 5 K.-O.) a mis fin au combat après seulement 2 min 22 s.

«Il m’a donné l’occasion de le "knocker" tout de suite, a commenté le Québécois. J’ai vu qu’il restait longtemps en-dessous, je me suis dit qu’il allait bien devoir remonter un jour. J’ai attendu qu’il remonte pour lancer un coup puissant.»

De son côté, Sébastien Roy (8-0-0, 1 K.-O.) est demeuré invaincu en huit combats chez les professionnels, même si l’Ontarien Larone Whyte (6-4-0, 5 K.-O.) lui a donné du fil à retordre dans leur duel de six rounds. Contrôlant la majeure partie du combat, le boxeur de Thetford Mines a été ébranlé au cinquième assaut, pliant les genoux sans toutefois visiter le plancher. Roy l’a finalement emporté par décision unanime des juges (59-55, 58-56 et 58-56).

Concernant les autres combats, deux autres boxeurs russes ont bien fait sans être aussi spectaculaires que leur compatriote Makhmudov. Âgé de seulement 23 ans, Artur Ziyatdinov (11-0-0, 8 K.-O.) a acquis de l’expérience précieuse en battant le vétéran de 39 ans Darnell Boone par décision unanime des juges (78-73, 78-73, 79-72) au terme des huit rounds. Boone (24-25-5, 13 K.-O.) a visité le plancher au deuxième round, mais le coriace boxeur a su prolonger le spectacle. Vislan Dalkhaev (12-1-0, 3 K.-O.) a pour sa part vaincu le Mexicain Oscar Mata (8-5-1, 3 K.-O.) par décision unanime des juges après six rounds (60-54, 59-55 et 59-55).