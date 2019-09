Auberge La Seigneurie des Monts: confort douillet en Gaspésie

Il suffit d’une jolie auberge douillette pour passer des moments mémorables de calme à l’Auberge La Seigneurie des Monts. L’établissement de Sylvain Tanguay et de ses associés est situé sur la route panoramique à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, tout au bord la mer. On y a donc une vue magnifique sur le large.

Les invités accèdent à 17 chambres au caractère unique et personnalisé, toutes équipées d’une salle de bain privée. Les chambres, à la fois modernes et chaleureuses, ainsi que les pièces communes logent dans des sections datant de 1790 et de 1864. Des artéfacts disposés çà et là dans l’établissement se veulent le reflet d’une partie du patrimoine gaspésien. On choisit entre les chambres Confort (2 lits à deux places, 1 ou 2 grands lits) ou Supérieures (2 lits à deux places ou un grand lit), le Loft (2 lits à deux places), les Suites exécutives (2 grands lits) ou King (un grand lit). Celles dans les combles attirent l’attention alors que d’autres, peintes en blanc, font ressortir les jolies boiseries et inspirent le calme. Les invités apprécient les chambres apaisantes avec vue sur la mer. L’espace commun de la véranda vitrée met en valeur cette vue, tout en invitant à la discussion.