Christian Dubé fait fausse route

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L’énoncé

Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a affirmé lundi dernier qu’au « dernier budget, quand on a fait le Plan québécois des infrastructures [PQI] [...], on a annoncé pour plus de sept projets de transport collectif qui vont être ici à Montréal, à Québec, à Gatineau, pour plus de 10 G$. Incluant ceux qu’on avait déjà dans les plans, ça fait à peu près pour 20 G$ de projets, ce qui est à peu près équivalent à ce qu’on va faire sur les routes. »

Les faits

Le gouvernement ne compte pas investir autant dans le transport en commun que dans les routes. Si on comptabilise les projets dont le coût et le financement sont confirmés, Québec a budgété 9 G$ pour le transport en commun et 24,6 G$ pour les projets routiers.

Le gouvernement dispose aussi d’une marge de manœuvre de 12 G$ pour les 10 prochaines années, dont un peu plus du tiers serait destiné au transport en commun. Le bureau de M. Dubé a cependant déjà refusé de spécifier quelle part de cette marge financière serait attribuée à des projets routiers.

Pour obtenir son chiffre de 20 G$ d’investissements en transport en commun, il ajoute pour 10 G$ de projets potentiels dont il n’existe aucune estimation des coûts, comme un éventuel prolongement de la ligne jaune à Longueuil.

On ne connaît pas non plus les coûts des projets routiers à l’étude, comme le troisième lien à Québec, mais cela sera certainement beaucoup plus que les 24,6 G$ déjà inscrits.