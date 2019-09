Combien d’emplois sont menacés?

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L’énoncé

La déclaration de revenus unique souhaitée par le premier ministre du Québec François Legault crée de la discorde chez les chefs des partis fédéraux depuis le début de la campagne électorale.

Le chef conservateur Andrew Scheer, qui appuie cette initiative, a assuré mercredi qu’il allait « protéger les emplois » touchés à l’Agence du revenu du Canada (ARC), si son parti forme le prochain gouvernement.

Le chef du NPD Jagmeet Singh s’oppose plutôt à cette idée parce que cela menace « beaucoup d’emplois ».

Les faits

Difficile de dire combien des 5600 emplois à l’ARC au Québec seraient à risque advenant la création d’une déclaration unique. Les deux tiers de ses employés (66 %) sont permanents, et devront donc être indemnisés ou relocalisés si leurs postes sont supprimés.

Les 1500 employés œuvrant au Centre de vérification et de recouvrement de Shawinigan ne s’occupent plus du traitement initial de la déclaration et seraient donc moins concernés.

Le président du Syndicat des employé-e-s de l’Impôt, Marc Brière, croit tout de même que ces emplois seraient touchés. « Pourquoi les vérificateurs de Revenu Canada auraient encore un emploi si la déclaration de revenus est rendue dans le système de Revenu Québec ? » demande-t-il.