Il est toujours hasardeux de comparer des joueurs de différentes époques, particulièrement à la position de quart-arrière, où les temps ont incroyablement changé dans la NFL. Pourtant, un cas classique de comparaisons boiteuses s’est invité dans l’actualité de la NFL cette semaine.

Les esprits s’enflamment facilement sur les médias sociaux et quand un gazouillis sur Twitter a mesuré les statistiques astronomiques de la jeune sensation des Chiefs Patrick Mahomes par rapport à l’ancienne gloire des Cowboys, Troy Aikman, le feu a vite pris.

Tout a débuté quand le chapitre de Kansas City du site The Athletic a indiqué qu’à ce jour, Mahomes revendiquait déjà 36 % des passes de touchés de Aikman, en ayant disputé seulement 8 % de son total de matchs en carrière.

Des bagues et des chiffres

Fouetté, le membre du Temple de la renommée et trois fois champion du Super Bowl dans les années 1990 a vite répliqué. « Parlez-moi quand il aura gagné 33 % de mes titres au Super Bowl », a pesté l’ancien quart-arrière.

Preuve que la discussion virtuelle a soulevé les passions, le gazouillis de Aikman a été relayé 29 000 fois et aimé 194 000 fois !

Ce genre de situation fait toujours sourire, puisque les adorateurs de statistiques négligent souvent les bagues de joueurs dont les chiffres ne sont pas les plus éloquents.

Et au contraire, il y en a pour qui les titres font foi de tout. Comme si les Brad Johnson, Mark Rypien, Trent Dilfer, Joe Flacco et même Nick Foles étaient supérieurs aux Dan Marino, Jim Kelly, Dan Fouts, Warren Moon et autres figures mythiques.

Bien sûr, Mahomes montre des statistiques hallucinantes en ce début de carrière. C’est presque grotesque ! Le jeune est en voie de devenir un grand quart-arrière de sa génération, mais les comparaisons hâtives avec des bâtisseurs à sa position sont pour le moins prématurées.

Deux époques

Surtout que Mahomes, sans rien lui enlever, évolue dans une ère où tout favorise l’explosion du jeu aérien, que ce soit au niveau des schémas offensifs beaucoup plus évolués et agressifs, qu’au niveau des règlements qui incitent à des pointages élevés pour rehausser le spectacle.

Mahomes a remporté le titre de joueur le plus utile l’an passé dans une saison où le coefficient d’efficacité (rating) moyen des quarts-arrière était de 92,9. À l’époque où Aikman a amorcé sa première saison, en 1989, ce même coefficient était infiniment plus bas, à 75,6.

L’an passé, neuf quarts-arrière ont atteint le plateau des 30 passes de touchés ou plus et 12 ont franchi le cap des 4000 verges. Lors des débuts de Troy Aikman, aucun passeur ne revendiquait 30 passes de touchés et seulement deux avaient franchi le plateau des 4000 verges de gains.

Mais l’argument des bagues ne tient pas plus la route que celui des mirobolantes statistiques. Pour en revenir à Aikman, il a eu l’opportunité d’évoluer derrière la ligne offensive la plus dominante de son époque, avec l’un des plus grands porteurs de ballon de l’histoire en Emmitt Smith. La défensive des Cowboys a, elle aussi, la plupart du temps figuré parmi la crème.

Aikman a été un leader exemplaire et bien plus qu’un modeste contributeur lors de trois championnats, même si plusieurs l’ont largement surpassé en termes de statistiques. Mahomes s’élève au-dessus de la mêlée avec des prestations inimaginables et reste à voir s’il pourra aussi amener les Chiefs jusqu’au bout. Plutôt que de les comparer, mieux vaut les saluer, chacun à leur façon.

