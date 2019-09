De Nantes à Saint-Malo: la Traversée moderne d’un vieux pays

BRETAGNE | Quand quatre villes de la Bretagne s’unissent pour faire découvrir leurs trésors cachés, ça donne un parcours ludique et original appelé la Traversée moderne d’un vieux pays. On y va ?

Inspiré par l’hymne de la Bretagne qui parle de ce territoire comme du vieux pays, le Voyage à Nantes, l’organisme qui a su infiltrer l’art partout dans cette ville, s’est associé aux Offices de tourisme des villes de Saint-Nazaire, Rennes, Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel.

Ensemble, ils ont recensé des sites méconnus, des lieux d’histoire, des plages secrètes, des curiosités et de bonnes adresses que l’on négligerait sûrement en ne se concentrant que sur la destination finale.

Photo Lise Giguère

Ce circuit, que l’on peut personnaliser selon nos intérêts et nos désirs, peut se faire en un seul périple ou s’étaler en plusieurs segments. Chose certaine, il permet d’en apprendre davantage sur cette région et son histoire et de s’enrichir de souvenirs uniques.

Photo Lise Giguère

De belles surprises

Le programme est établi au départ de Nantes, cette ville transformée dont on découvre les attraits en suivant une ligne verte, au sol. Longue de 10 km, elle invite à 24 lieux, dont le spectaculaire Château des Ducs de Bretagne (15e siècle).

Sur l’île de Nantes, en lieu et place des anciens chantiers navals, sont installées les incontournables Machines de l’Île, ces géants articulés qui nous font retomber en enfance et dont le génie technique nous rappelle que nous sommes dans la ville natale de Jules Verne.

Photo Lise Giguère

C’est également dans cette ville, plus précisément sur les deux rives de la Loire, que l’on peut admirer plusieurs des 30 installations du Parcours estuaire qui prend fin à Saint-Nazaire. Installées dans des sites chargés d’histoire, ces œuvres d’art surprennent, questionnent et font sourire, mais ne laissent personne indifférent.

Photo courtoisie, Bernard Renoux/LVAN

Une fois à Saint-Nazaire, que l’on soit ou non un amoureux des croisières, il faut obligatoirement s’offrir une visite guidée de leur chantier naval (Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire) où sont construits plusieurs des paquebots géants qui naviguent sur les océans.

On appréciera également la visite de l’EscalAtlantique, qui raconte la vie à bord de ces géants des mers, depuis leur début jusqu’à aujourd’hui. Mais cette ville, détruite à 85 % pendant la guerre 39-45 et entièrement reconstruite, exige aussi que l’on s’éloigne de son centre pour s’offrir de belles expériences, comme la découverte de ses Marais salants en compagnie d’un Paludier.

Dans Rennes, la capitale bretonne, on s’attarde pour admirer la plus grande concentration de maisons à pans de bois du pays avant de se diriger vers la campagne, vers Hédé-Bazouges, une spectaculaire succession de 11 écluses.

Photo courtoisie, Franck Tomps/LVAN

À Dinan, la plus belle ville médiévale de Bretagne, on s’attarde le long de ses remparts qui offrent une vue imprenable sur la Rance, ce fleuve qui servait autrefois de trait d’union entre Dinan et Saint-Malo.

Aujourd’hui, c’est par un pont enjambant la Rance que l’on se dirige vers l’ancienne cité des Corsaires. C’est également l’occasion de visiter, la Malounière de la Villa Bague. Cette authentique maison de corsaire du 18e siècle fait maintenant office de B&B.

Photo courtoisie, Franck Tomps/LVAN

Après une petite virée à Dinard dont les jolies villas à l’architecture Belle Époque rappellent que cet endroit était, au 19e siècle, une station balnéaire des plus populaires, on poursuit avec les surprises de la Côte d’Émeraude, de Cancale, jadis réputée pour ses marins engagés dans la « grande » pêche sur les morutiers à Terre-Neuve, de Saint-Briac-sur-mer et de toutes ces plages dont certaines offrent de belles surprises, comme le Fort Guesclin où a longtemps vécu Léo Ferré.

C’est en multipliant les découvertes que l’on aperçoit tout à coup se dessiner au loin le Mont-Saint-Michel, qui marque notre entrée en Normandie et la fin de ce périple hors du commun.

Photo Lise Giguère

Où dormir

Hôtel le Saint-Antoine, Rennes (saint-antoine-hotel.fr)

Hôtel Le Castelbrac et son restaurant le Pourquoi Pas (une étoile Michelin), Dinard (castelbrac.com)

Hôtel de France Océania, Nantes (oceaniahotels.com)

Hôtel de la Mère Poulard, Mont-Saint-Michel (lamerepoulard.com)

► Info

voyage-en-bretagne.com

Ce circuit personnalisé a été prévu pour une durée de 8 jours et 7 nuits, mais peut s’étaler en plusieurs segments.

