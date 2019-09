Des promesses remplies...d’autres, ajustées

Favorisé par une longue lune de miel avec la population québécoise, et des surplus hérités de l’administration précédente, le gouvernement Legault a rapidement mis en branle son programme électoral.

5 engagements remplis

Réformer le système d’immigration

Photo d'archives, Simon Clark

Le ministre Simon Jolin-Barrette a fait adopter son projet de loi 9, qui permet désormais à Québec de sélectionner les immigrants économiques en fonction des besoins des entreprises, plus qu’en se basant sur la scolarité ou la maîtrise de la langue française.

Loi sur la laïcité

Également adoptée sous la direction de Simon Jolin-Barrette, la loi interdit aux nouveaux employés de l’État en position d’autorité (dont les policiers, juges, gardiens de prison et enseignants) de porter un signe religieux dans le cadre de leurs fonctions.

Nouveau mode de nomination des patrons de l’UPAC, de la SQ et du DPCP

Photo d'archives, Simon Clark

Désormais, ceux-ci devront obtenir l’approbation--- des deux tiers des élus de l’Assemblée nationale.

Réduire temporairement le nombre d’immigrants

Tel que promis en campagne électorale, le gouvernement Legault a réduit à 40 000 le nombre d’immigrants admis cette année au Québec. Le nombre de nouveaux arrivants recommencera toutefois à grimper dès l’an prochain pour revenir à 50 000, en 2022. Parallèlement, Québec a débloqué 146 M$ par année, pendant cinq ans, pour l’intégration des nouveaux arrivants.

Remboursement pour les soins de la vue

Depuis le 1er septembre dernier, les jeunes de moins de 18 ans sont admissibles à un remboursement de 250 $, tous les deux ans, pour l’achat de lunettes ou de verres de contact visant à corriger la vue. L’achat doit être fait auprès d’un marchand situé au Québec. Le coût du programme est évalué à 36 M$ annuellement.

5 engagements en cours de réalisation

Réduction de la taxe scolaire

Le gouvernement Legault a commencé à réduire graduellement la taxe scolaire. D’ici quatre ans, tous les propriétaires du Québec paieront le plus bas taux en vigueur dans la province, soit environ 10,54 cents par tranche de 100 $ d’évaluation (les premiers 25 000 $ sont exemptés). Toutefois, la facture de 700 M$ prévue l’an dernier est depuis passée à 900 M$.

Bonifier l’allocation familiale

En campagne électorale, la CAQ a promis d’accorder--- un montant supplémentaire annuel de 1200 $ pour un second enfant, et de 2400 $ pour une famille de trois enfants. Pour le moment, Québec a accordé une bonification de 500 $ pour les deuxième et troisième enfants des familles dont le revenu familial n’excède pas 108 000 $.

Abolition de la « taxe famille »

François Legault s’est engagé à abolir, sur quatre ans, la cotisation supplémentaire en service de garde. Selon leur revenu, les parents paient un montant de 0,70 $ à 13,90 $ qui s’ajoute aux 8,25 $ exigés pour envoyer leur bambin dans un service de garde subventionné, comme les CPE. Pour l’année en cours, seules les familles dont le revenu n’excède--- pas 78 320 $ sont exemptées.

Réformer l’industrie du taxi

Photo d'archives, Simon Clark

Le projet de loi du ministre François Bonnardel abolira notamment le système de quotas qui protégeait jusqu’ici les propriétaires de permis de taxi. Québec laissera ainsi le champ libre à Uber et aux autres nouveaux venus dans l’industrie.

Hausser l’âge de consommation de la marijuana

Photo d'archives, Simon Clark

Le ministre Lionel Carmant--- a déposé son projet de loi qui fera passer l’âge légal de consommation de cannabis de 18 ans à 21 ans.

3 promesses qui ont été ajustées

Maternelles 4 ans

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

En campagne électorale, la CAQ affirmait que, selon « une estimation conservatrice », 5000 classes de maternelle 4 ans seraient nécessaires pour offrir le service gratuitement à l’ensemble des enfants du Québec. Une fois au gouvernement, ce plan ambitieux a été revu à 3200 places à la grandeur de la province. Il faut dire que le coût de 122 400 $ prévu l’automne dernier pour la construction de chaque classe est depuis passé à 800 000 $...

Troisième lien

La possibilité d’imposer un péage dans le futur tunnel entre Québec et Lévis a fait sursauter les partisans du 3e lien, alors que François Legault assurait dans l’opposition qu’il n’en était pas question. Le gouvernement Legault explique que le choix dépendra de la contribution du fédéral pour la construction de cette importante infrastructure.

Réforme du mode de scrutin

Sans abandonner la réforme, le gouvernement caquiste repousse maintenant son application à un prochain mandat... en plus de la soumettre à un référendum. En campagne électorale, François Legault assurait pourtant qu’il ne ferait pas « comme Justin Trudeau », qui a renié sa promesse de réformer le mode de scrutin pour y inclure une part de proportionnelle.

6 engagements à venir

Réduction de 1 % des effectifs de la fonction publique

La CAQ a promis d’y arriver en quatre ans, par attrition. Mais Le Journal a plutôt révélé que le nombre de fonctionnaires continuait à grimper, en date de mars dernier.

Retour de la gratuité pour la fécondation in vitro

Un groupe d’experts a été mis sur pied dans le but de financer à nouveau le premier cycle de fécondation in vitro pour les parents infertiles. La mesure avait été abolie par le gouvernement Couillard, qui avait dénoncé un « bar ouvert ».

Réduction des tarifs de stationnement d’hôpitaux

La CAQ a promis de rendre gratuites les deux premières heures de stationnement dans les hôpitaux, qui fait l’objet de frustration depuis des années. Au-delà de deux heures, un plafond de 7 $ ou 10 $ serait imposé, selon les régions. Arrivé au pouvoir, le gouvernement Legault a toutefois eu une mauvaise surprise : selon les informations de notre Bureau parlementaire, la facture pour honorer cette promesse s’élèverait à 100 M$.

Réduire à 90 minutes le temps d’attente à l’urgence

Pour y arriver, le parti a promis d’accorder plus de pouvoirs aux autres professionnels de la santé, notamment en revoyant la rémunération des médecins de famille pour les inciter à déléguer certains actes médicaux.

Revoir l’entente avec les médecins spécialistes

La CAQ a annoncé qu’elle rouvrirait l’entente avec les médecins spécialistes afin d’économiser un milliard $. Ce montant semble aujourd’hui avoir été révisé à la baisse, mais une première étude de l’Institut canadien d’information sur la santé révèle que les spécialistes québécois gagnent en moyenne près de 48 000 $ de plus que leurs homologues ontariens. Un second rapport est maintenant attendu avant de relancer les négociations.

Abolir les élections scolaires

La transformation des commissions scolaires en centres de services devrait aller de l’avant cet automne, mais risque de se heurter à l’opposition des commu-nautés anglophones, qui y voient un droit fondamental protégé par la Charte. Les élus scolaires ont aussi lancé une campagne et promettent de s’y opposer.

Oubliez ça !

Mettre fin au monopole de la SAQ

Même si François Bonnardel avait avancé l’idée au printemps 2018, la CAQ l’a abandonnée une fois au pouvoir. À sa défense, François Legault avait évité de répéter cette proposition en campagne électorale.