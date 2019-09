Drouin: à lui d’y voir!

Pourquoi Marc Bergevin devrait-il sonder le terrain, communiquer avec quelques-uns de ses homologues et leur demander si le nom de Jonathan Drouin pouvait soulever un intérêt ?

Le moment serait-il bien choisi pour une telle initiative de la part du grand patron du secteur hockey chez le Canadien ?

On peut en douter.

Les autres directeurs généraux de la ligue ont une petite idée du statut du jeune ailier. Ils connaissent aussi les conditions salariales. Donc, sa valeur sur le marché s’est amenuisée depuis quelques mois. Par conséquent, peut-on se donner du temps ?

La réaction de Drouin, l’autre jour, quand il affirme qu’il n’a pas besoin de Marc Bergevin et de Claude (Julien) pour lui rappeler son rôle, et qu’il doit produire, a soulevé bien des interrogations.

Depuis une semaine, les rumeurs circulent un peu partout à travers la ligue, particulièrement à Toronto. Un réseau soutient que le Canadien est prêt à échanger un attaquant.

Qui ?

On spécule en soutenant que Drouin est le candidat tout désigné.

Un autre réseau confirme les propos de Bergevin précisant que Drouin n’est présentement pas dans la vitrine.

D’ailleurs, s’est-on posé la question à savoir si un directeur général est prêt à investir plus de vingt millions pour un joueur qui semble incapable de sortir du bourbier dans lequel il est empêtré depuis trop longtemps ?

Que Bergevin ait du mal à camoufler son impatience vis-à-vis Drouin, c’est compréhensible. N’a-t-il pas cédé Mikhail Sergachev, un choix de premier tour, que l’on voyait aux côtés de Shea Weber pour plusieurs années ? Et parfois, n’a-t-il pas l’impression que le Lightning lui en a passé une p’tite vite ?

On peut soulever sa piètre contribution en fin de saison l’an dernier, une contribution qui, si Drouin avait effectivement répondu aux attentes des décideurs de l’organisation, aurait possiblement contribué à une qualification du Canadien au tournoi printanier.

Rumeurs

Cependant, le jeune homme a trop de talent pour ne pas surmonter les obstacles. Qu’il laisse les rumeurs circuler, il n’y a qu’une solution pour résoudre ses problèmes. C’est lui-même. Il doit se prendre en mains, il doit comme on l’a toujours précisé, faire la différence.

S’il n’avait pas autant de ressources, s’attarderait-on à ses performances ? On peut toujours avancer qu’il ne travaille pas dans le même environnement qu’à Tampa Bay, c’est juste. Mais, il est à Montréal pour accepter de nouvelles responsabilités.

On a fait son acquisition parce qu’on croit qu’il peut être un incontournable en attaque.

Présentement, il ne devrait pas être une distraction, mais bien un leader.

Il doit réagir rapidement. La compétition est féroce non seulement sur la surface de jeu, mais également dans le vestiaire où arrivent de jeunes joueurs dynamiques. Suzuki a attiré les projecteurs. Ryan Poehling va sûrement se faire un chemin vers un poste régulier dans la formation partante. Drouin a sûrement grimacé en voyant son nom aux côtés de Jesperi Kotkaniemi et Jordan Weal. Les vétérans, habituellement, veulent jouer avec les vétérans et non avec des recrues qui éprouvent des ennuis comme c’est le cas présentement pour le Finlandais.

Dans le troisième trio ?

Cependant, ne devrait-il pas profiter de cette situation pour aider Kotkaniemi à se sortir de l’impasse ? Évoluer sur le troisième trio ne devrait pas constituer une rétrogradation chez le Canadien. La théorie du Top 6, comme je l’ai déjà exprimé, ne s’adapte pas à la formation du Tricolore. Y a-t-il des joueurs capables de franchir le cap des 100 points ? Des 90 points ? Et même des 80 points ?

On en doute très fort.

C’est pour cette raison que les neuf attaquants identifiés ont un rôle important à jouer. L’équilibre des forces en attaque ne s’arrête pas à six patineurs de bon niveau, mais bien à neuf joueurs capables d’exercer un impact dans les moments stratégiques.

Laine : gain de cause

De prime abord, Patrik Laine ne voulait pas d’une entente de plusieurs saisons.

Il n’était même pas enthousiaste à l’idée d’une entente de trois ans.

Il a donc eu gain de cause. Un contrat de deux ans.

Il est clair que l’avenir de Laine ne passe pas par Winnipeg. Le jeune homme a d’autres projets. Il a d’autres priorités.

Présentement, le système ne lui fournit pas beaucoup d’options. Donc, autant profiter de la situation pour mieux établir la stratégie que son groupe entend déployer au cours des deux prochaines saisons.

Laine représente un cas particulier. Très particulier.

Il a toutes les ressources pour marquer 50 buts par saison.

A-t-il l’attitude pour y arriver ?

Il est jeune, ambitieux et il possède aussi un caractère qui ne fait pas trop l’équation avec le mot collectivité. C’est plutôt un personnage qui met beaucoup d’accent sur les exploits personnels.

Pas de problème... mais il doit comprendre qu’il n’atteindra jamais ses objectifs sans la collaboration des patineurs qui l’entourent. Quand on évolue dans un sport d’équipe, le critère le plus important c’est de savoir comment réaliser des progrès dans la collectivité.

Flower : bon courage

Guy Lafleur se remet rapidement de l’intervention chirurgicale de jeudi. Personne n’est étonné. On mentionne le mot Flower, et, inévitablement, les chanceux comme moi revoient ce patineur foncer avec la rapidité d’une F1, cheveux au vent, tailler en pièces la défensive adverse. Il était plus qu’un marqueur. C’était un joueur électrisant, un joueur unique. Un battant et un gagnant. Chaque année, il haussait la barre.

On revoit aussi ce personnage généreux, cet homme incapable de cacher ses états d’âme parce qu’il a toujours, et encore aujourd’hui, recherché l’excellence.

Pour quelques semaines, on l’invitera au repos.

Mais vous pouvez parier tout de suite qu’il ne tardera pas à reprendre le collier et à exprimer ce qu’il ressent quand il épie les nouveaux hockeyeurs. Il ne se gênera jamais pour émettre ses opinions sur son sport qu’il chérit tant.