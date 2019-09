En Alberta, Andrew Scheer promeut son corridor énergétique pancanadien

EDMONTON | Le chef conservateur Andrew Scheer a vanté samedi en Alberta son «ambitieux» projet de construction d'un corridor énergétique pancanadien, qui a reçu un accueil tiède au Québec.

M. Scheer mise beaucoup sur ce projet transnational de transport d’énergie et de ressources canadiennes partout au pays pour «générer des avantages économiques et sociaux». Pétrole, gaz naturel, hydroélectricité, télécommunications: le chef conservateur assure que le corridor pourra répondre à toutes les inquiétudes concernant l’énergie et les ressources canadiennes.

«Grâce à lui, le Québec pourra transporter son hydroélectricité sur de nouveaux marchés au pays», a illustré M. Scheer.

Les conservateurs estiment que leur corridor minimisera l’impact sur l’environnement et réduira aussi le coût des évaluations environnementales.

Que faire des provinces qui diront non ? le chef conservateur n’a pas été clair, mais a expliqué en point de presse qu’il faudra avoir des discussions en amont avec les provinces et les peuples autochtones sur la délicate question de la juridiction. «Il est devenu très difficile de construire des pipelines dans ce pays, mais ça n’a pas toujours été le cas», a reconnu M. Scheer.

À Québec, le premier ministre François Legault a d’ores et déjà fait savoir qu’il n’y a pas d’accessibilité sociale pour pareil projet et que le fédéral ne peut l’imposer contre son gré.

Le Parti conservateur assure aussi qu’un groupe de travail d’experts fera des recommandations sur la façon de procéder dans les six mois suivants sa formation.

«Je suis convaincu qu’on peut faire le travail difficile, on peut [aborder] les enjeux environnementaux, les besoins des communautés autochtones et s’assurer que toutes les provinces vont avoir une situation où ils vont profiter de ce corridor», a précisé le chef.

Andrew Scheer en a profité samedi pour tirer à nouveau à boulets rouges sur les quatre ans au pouvoir du gouvernement libéral de Justin Trudeau. «Il est temps d’avoir un gouvernement qui comprend que nous devons être unis, que le Canada fonctionne mieux quand nous travaillons ensemble», a-t-il dit.

L’ombre de Kenney et Ford

Le chef conservateur a aussi interpellé sur ses liens avec les premiers ministres conservateurs Doug Ford de l’Ontario et Jason Kenney de l’Alberta, avec qui il doit faire campagne samedi.

«Jason Kenney a proposé de me voir, nous sommes de bons amis depuis presque 20 ans, a-t-il expliqué sans parler de M. Ford, très impopulaire en Ontario depuis son élection à la tête de la plus grande province canadienne.

«J’ai rencontré tous les conservateurs qui sont tannés des décisions de Justin Trudeau et je vais continuer de le faire», s’est contenté de poursuivre Andrew Scheer.

À savoir si ses accointances avec le premier ministre albertain pro-pipeline allaient lui nuire au Québec, M. Scheer a eu cette réponse: «Je crois que les Québécois savent que c’est mieux d’avoir le pétrole canadien au lieu du pétrole qui vient des États-Unis. Je ne veux pas continuer une situation où l’argent des consommateurs du Québec va à l’économie de Donald Trump. J’ai fait mon choix. Je préfère le pétrole de chez nous».

Sur un référendum sur la formule actuelle de péréquation, voulu par Jason Kenney, Andrew Scheer assure que son projet de corridor pourrait changer la donne.

De son côté, le chef du NPD, Jagmeet Singh, n’a pas hésité à rapprocher les deux premiers ministres provinciaux à son opposant conservateur. Il a soutenu que M. Scheer allait couper dans les services comme M. Kenney et Ford l’ont fait dans leur province.