Explosion des importations privées de vin au Québec

Les Québécois raffolent des vins d’importation privée. Au cours des 10 dernières années, les ventes de ces vins importés ont pratiquement triplé, pour avoisiner les 150 millions $.

« C’est un marché en pleine croissance », signale le président d’un regroupement d’une cinquantaine d’agences spécialisées en importation privée des alcools et des vins (RASPIPAV), Benoît Lecavalier.

Ce dernier, qui dirige l’agence Benedictus, croit que les consommateurs se reconnaissent de plus en plus dans ces vins d’importation privée, alors que les ventes sont passées de 5 millions $ en 2002 à 148 millions $ cette année au Québec.

« Notre travail est de dénicher des vignerons propriétaires qui produisent des vins uniques. On est loin des produits réguliers de la Société des alcools du Québec (SAQ) », explique M. Lecavalier.

Les quelque 312 agences québécoises d’importation privée de vins comparent d’ailleurs leur travail à celui des cavistes en France, qui permettent d’offrir des vins de niche aux consommateurs.

Il faut dire qu’au Québec, les commandes d’importation privée de vins et d’alcools doivent obligatoirement passer par la SAQ, qui gère le transport et l’entreposage.

Restaurateurs et bars

« Les trois quarts (75 %) des clients des vins d’importation privée sont les restaurateurs et les bars. C’est une façon pour eux de se distinguer », précise la porte-parole de la SAQ, Linda Bouchard.

La société d’État ne voit d’ailleurs pas ce lucratif marché comme un compétiteur, mais bien comme un complément à son offre actuelle dans ses succursales et sur le web.

Pas étonnant qu’advenant une libéralisation du marché du vin au Québec, les agences d’importation privée seraient prêtes à jouer un rôle accru en ouvrant, par exemple, des boutiques spécialisées. « Si le marché s’ouvre, on sera prêt », a fait valoir M. Lecavalier.

Des clients aux anges

Chez certains restaurateurs, les vins d’importation privée sont même devenus la norme sur leurs menus.

« Dans nos établissements, on est à 99 % en importation privée dans les vins », indique le chef et copropriétaire notamment des restaurants Patente et Machin, L’Affaire est Ketchup et Kraken Cru, à Québec, François Jobin.

D’après le restaurateur, la demande pour des vins différents offerts par la SAQ est en forte progression auprès de ses clients.

« Le service et l’offre des agences d’importation privée sont très complets. À partir du moment où je peux mieux sélectionner mes vins, je peux mieux conseiller mes clients et leur offrir une meilleure expérience », assure-t-il.

Les ventes de vin en importation privée au Québec

2008-2009 : 51 M$

2012-2013 : 79,2 M$

2016-2017 : 115,4 M$

2018-2019 : 135,3 M$

2019-2020 : 148 M$ (projections attendues)

Sources : SAQ et RASPIPAV