TREMBLAY, Pierre



À Québec, le 3 septembre 2019 à l'âge 59 ans et 11 mois, est décédé Pierre Tremblay, fils de feu Claude Tremblay et de Roxanne Émond. Une cérémonie d'adieu a eu lieu, en toute intimité, le 20 septembre 2019 en présence de sa famille immédiate. Il laisse dans le deuil sa mère Roxanne (Normand Lizotte), sa sœur Sonia, son frère Germain (Johanne Gagnon), tous les membres des familles Tremblay et Émond ainsi que de nombreux amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec.