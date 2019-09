RIOUX, Lucille Authier



À Montréal, le 24 septembre 2019 est décédée, à l'âge de 92 ans, Lucille Authier, épouse de Jean Rioux. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude, Denis (Monique) et Christine (Bruno); ses petits-enfants: Jonathan, Jean-Philippe, François, Samuel et Simon Olivier; ainsi que sa sœur, ses frères et plusieurs autres parents et amis. Au lieu de fleurs, des dons à la Société d'Alzheimer de Montréal seraient appréciés. La famille recevra vos condoléances le samedi 5 octobre 2019 à 13h au