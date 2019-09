«J’ai rempli mon mandat»–Cale Fleury

Pour ce dernier match préparatoire, Cale Fleury se retrouvait à la droite de Brett Kulak. Il a passé le test avec de bonnes relances et du jeu fiable dans son territoire. Fleury attendra maintenant de savoir s’il restera avec le CH.

« La décision ne m’appartient pas, mais j'ai rempli mon mandat. J’ai fait du mieux que j’ai pu. Je crois que ça a bien été dans tous les matchs. Ce soir [samedi], le jeu était un peu plus vite, il fallait réagir plus rapidement et garder les choses simples. »