La maison de la semaine: alléchante propriété à beauport

Lorsque les petits irritants de la vie en appartement vous coupent l’appétit, l’achat d’une première demeure devient tout à coup très alléchant. Le propriétaire actuel de notre maison de la semaine située à Beauport, a justement aménagé ce plain-pied à paliers de façon à pouvoir vivre et partager sa passion pour la gastronomie. Qui profitera maintenant de sa cuisine rénovée et de sa grande terrasse pour recevoir?

Avant de quitter son appartement pour emménager dans cette maison il y a une dizaine d’années, le vendeur avoue que l’idée de devenir pour la première fois propriétaire lui faisait peur, mais que la vie au 522, rue Feydeau, s’est avérée une belle aventure. Père d’un jeune enfant à cette époque, il a trouvé dans ce quartier de Beauport un agréable milieu de vie familial paisible, où les écoles, les parcs, les garderies et les services abondent.

Plaisirs gourmands

Photo courtoisie David Frenette photographie

Au fil des années, la maison a été rénovée presque en entier. Les futurs propriétaires n’auront donc qu’à en profiter! Amoureux de la cuisine, l’auteur d’un blogue culinaire et organisateur d’un événement gourmand d’envergure à Québec, a transformé sa terrasse et sa cuisine en hauts lieux de plaisirs gastronomiques, séparés par une salle à manger qui l’est tout autant.

Bordant un spa et une piscine hors sol, la vaste terrasse en bois accueille un salon et une salle à manger extérieurs, dans l’intimité d’un grand feuillu. L’aménagement est parfait pour organiser des barbecues qui s’éternisent jusque tard en soirée, profitant de l’occasion pour faire découvrir de nouvelles de recettes de cocktails ou de grillades.

Photo courtoisie David Frenette photographie

Mise à part sa configuration en «L» et son îlot rassembleur, la cuisine n’a rien à voir avec celle datant de la construction de la maison dans les années 80. Les armoires et tiroirs en thermoplastique bien organisés et disposés de façon à simplifier la vie en cuisine, le chic comptoir en granite noir mat, le dosseret en céramique imitant le béton, le coin lunch en tronc de merisier, l’évier sous-plan et la hotte intégrée comblent les attentes des fins gastronomes. Quant aux cuisiniers en herbe, ils ne pourront résister à l’envie de revêtir leur tablier pour apprendre!

Ouverte sur la salle à manger et le salon de grandes dimensions, la cuisine devient le lieu de création de l’hôte qui peut ainsi offrir un délicieux spectacle à ses invités profitant de la réception dans le confort du rez-de-chaussée. Le décor dévoile une personnalité épurée et un côté industriel accentué par le choix des luminaires originaux, des matériaux bruts, du bois foncé et des teintes de gris.

Vivre en famille

Photo courtoisie David Frenette photographie

Toujours au rez-de-chaussée, la grande chambre principale partage le même plancher de parqueterie sablé et teint que le salon. La salle de bain qui fait aussi office de salle de lavage est la seule pièce de la maison qui n’a pas fait l’objet d’un rajeunissement. Avec sa baignoire podium, sa vanité coiffée de deux lavabos, sa céramique noire au plancher, ses électroménagers bien camouflés, elle fera le bonheur de ses futurs propriétaires encore bien des années.

Se rendant au sous-sol par les deux volées d’escalier de l’entrée, guidé par l’abondante lumière naturelle, on découvre d’abord la troisième chambre qui fut jadis la chambre principale en raison de sa grandeur enviable. Un adolescent serait certainement très heureux d’en profiter, tout comme de la salle de bain du sous-sol (douche), ainsi que l’espace bureau qui pourrait être transformé en salle de jeux vidéos. Quant à la troisième chambre, elle pourrait se voir attribuer une foule de fonctions, selon les besoins des futurs propriétaires. La salle mécanique ainsi que le rangement sous l’escalier permettent de garder la maison bien rangée.

Un visite libre de cette propriété aura lieu le dimanche 29 septembre, entre 14h et 16h.

Ce reportage a été réalisé en collaboration avec le courtier Marc Bonenfant.

