«La vie qui m’attendait» de Julien Sandrel: l’autre version de soi-même

Auteur du best-seller La Chambre des merveilles, l’écrivain français Julien Sandrel propose un nouveau roman lumineux, délicat, touchant, La vie qui m’attendait. Cette histoire mettant en scène des jumelles qui se découvrent avec étonnement montre tout le pouvoir des secondes chances, même quand le bonheur tarde à arriver et que le mensonge avait tout faussé.

Romane, 39 ans, médecin dans un cabinet parisien, est bouleversée lorsqu’une patiente âgée lui dit qu’elle l’a vue sortir en larmes du bureau d’un pneumologue à Marseille. Elle n’a pourtant jamais mis les pieds dans cette ville...

Romane se surprend à penser qu’elle a toujours ressenti un étrange sentiment de vide et se demande si elle ne détient pas là une des clefs pour comprendre son mal de vivre.

Les deux femmes, lentement, doivent reconstruire le puzzle de leur existence et élucider le mystère de leur naissance.

«J’avais envie d’explorer les non-dits dans les familles qui, parfois, conduisent à des blocages et au fait qu’on est dans un état qu’on ne comprend pas forcément.»

«On a parfois besoin de creuser dans le passé familial pour comprendre que le blocage ne vient pas que de nous – il peut y avoir des explications dont on n’a pas du tout connaissance.»

Les mystères, les secrets de famille qui sont enfouis et dont on a besoin de se détacher pour pouvoir avancer et se construire, sont donc au cœur du roman.