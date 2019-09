Le Fonds de solidarité a réduit ses investissements polluants depuis un an

MONTRÉAL | Au lendemain de la marche sur le climat qui a réuni des centaines de milliers de personnes dans les rues du Québec, le Fonds de solidarité de la FTQ s’est targué d’avoir réduit considérablement ses investissements dans les projets polluants depuis l’an dernier.

Si l’on prend l’ensemble des titres du Fonds sur les marchés en date de mai 2019, ceux-ci permettent de financer des activités qui sont 14 % moins polluantes par rapport à la même date en 2018.

En une seule année, le Fonds a donc réussi à atteindre en partie l’objectif qu’il s’est fixé pour 2025: réduire l’intensité carbone de ses investissements de 25 % par rapport à mai 2018.

«Nous avons dû faire des choix. Nous avons abandonné certains investissements pour en prendre d’autres», a expliqué Patrick McQuilken, porte-parole de l’organisation, contacté par l’Agence QMI en marge de l’assemblée générale des actionnaires, samedi.

Par exemple, le Fonds s’est retiré de deux projets d’aciérie, jugés trop polluants, alors qu’il a augmenté sa participation dans le géant français du secteur alimentaire Danone, a détaillé M. McQuilken.

«Danone a fait beaucoup d’efforts dans les dernières années, notamment pour réduire sa consommation en eau», a-t-il indiqué.

Pour guider ses décisions à venir, le Fonds de solidarité se base sur le «MSCI World Low Carbon ESG Screened Index», un indice crée spécialement à sa demande qui calcule l’empreinte écologique, mais aussi l’impact social d’un projet.

Concrètement, cela a permis de réduire «l’intensité carbone» de ses investissements de 71 à 61 tonnes de CO2 .

Comme l’a spécifié Patrick McQuilken, ces mesures ont pour l’instant seulement touché les activités du Fonds sur les marchés internationaux. Quant à savoir si le Fonds était prêt à abandonner certains investissements au Québec pour des raisons environnementales, M. Patrick McQuilken s’est contenté de dire que le Fonds appuiera toujours les compagnies québécoises qui sont prêtes à travailler sur leur bilan de gaz à effet de serre.

«Au Québec, les entreprises ont un avantage à cause de l’hydro-électricité», a-t-il ensuite mentionné, ajoutant que le Fonds de solidarité avait déjà annoncé l’an dernier qu’il ne financerait plus de projets d’exploitation et d’exploration des hydrocarbures au Québec.