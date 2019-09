Le géniteur des labradoodles regrette amèrement de les avoir créés

Le géniteur des labradoodles a regretté vendredi avoir créé ce croisement digne de Frankenstein, selon lui.

L’Australien Wally Conron a indiqué que d’avoir croisé un labrador avec un caniche en a fait un «monstre de Frankenstein» et qu’il s’agissait du «regret de ma vie», dans la baladodiffusion Sum of All Parts du diffuseur public australien ABC.

«Pourquoi les gens continuent d’en élever aujourd’hui, je n’en ai aucune idée, a-t-il aussi dit. J’ai ouvert la boîte de Pandore.»

«On les élève juste pour l’argent... Des éleveurs sans vergogne croisent des caniches avec des chiens inappropriés simplement pour pouvoir dire qu’ils ont été les premiers à le faire», a-t-il ajouté.

Wally Conron avait fait le premier le croisement en 1988, alors qu’il travaillait pour l’association Chien guide de l'État de Victoria, dans le sud du pays, pour une femme aveugle dont le mari était allergique aux poils de chien.

Le couple mixte de chiens avait eu une portée de trois chiots, dont l’un, Sultan, a été remis à la dame, qui vivait alors à Hawaï.

Les deux autres chiots ont eu beaucoup plus de difficulté à trouver un maître. «J’ai dit: “pouvez-vous parler aux médias et leur dire que nous avons élevé une race spéciale? Une race appelée le labradoodle, hypoallergénique”», raconte-t-il dans le balado.

Ça n’a pas été long, a-t-il dit, avant que les gens ne commencent à appeler, voulant un chiot labradoodle.

«Les voitures s’arrêtaient et les gens sortaient de la voiture pour me demander c’est quoi comme race de chien.»Conron a déclaré avoir réalisé son erreur «en quelques jours».

«J'ai compris que la raison pour laquelle ces gens sans scrupules et sans éthique voulaient faire reproduire ces chiens, c’était pour les vendre pour un paquet d’argent», a-t-il déclaré.

Le plus gros problème, a-t-il dit, est que les labradoodles peuvent être «fous» et avoir de graves problèmes héréditaires.

«J’ai constaté que la grande majorité des individus est folle ou a un problème héréditaire», a-t-il expliqué, ce qui rend la race difficile à perpétuer.