Les Browns au neutre

Le train de l’espoir qui s’est arrêté à Cleveland dans les derniers mois après avoir déserté la ville pendant 20 ans est en plein déraillement. Celui qui devait être la locomotive, le quart-arrière Baker Mayfield, est pointé du doigt, tout comme le pilote Freddie Kitchens. Prochaine station, sous-sol pour les Browns? Pas si vite...

Vrai que les Browns paraissent très mal après tout le brouhaha à leur sujet au terme d’une fin de saison encourageante l’hiver dernier, de même que des acquisitions retentissantes comme celles du receveur Odell Beckham Jr et du plaqueur Sheldon Richardson.

Tout n’est cependant pas perdu dans une division où les Steelers en arrachent en plus d’être privés de leur quart-arrière étoile, sans même parler de la piètre tenue des Bengals. Quant aux Ravens, qui sont les adversaires demain, les victoires contre deux des pires équipes du circuit (Dolphins et Cardinals) ont quelque peu faussé les perceptions à leur endroit. Oui, l’accession au trône dans le Nord demeure une chasse ouverte.

Les Browns disputent actuellement une partie éprouvante de leur calendrier, avec les Seahawks, 49ers et Patriots après le duel critique face aux Ravens. Par la suite cependant, la tempête pourrait se calmer avec les Broncos, Bills, Steelers (deux fois), Bengals et Cardinals au menu.

La faute de qui?

N’empêche, ce début de saison n’est clairement pas à la hauteur des attentes. Les Browns marquent seulement 16,3 points par match avec leur attaque supposément intraitable.

Trois facteurs expliquent cette démarche boiteuse. Il y a d’abord le jeu chancelant de Mayfield, mais aussi celui de la ligne offensive. Peut-être toutefois que la performance la plus accablante est celle de l’entraîneur-chef, Freddie Kitchens.

Pour ce qui est du quart-arrière de deuxième année, c’est surtout le jeu aérien en profondeur qui fait défaut, contrairement à la saison dernière où Mayfield a maintes fois pris des risques calculés et payants.

L’an passé, sur ses passes de 20 verges ou plus, Mayfield a excellé avec un coefficient d’efficacité (rating) de 107,6, selon Pro Football Focus. Cette saison, ce coefficient descend à 47,9, avec seulement cinq passes complétées en 14 tentatives, pour aucun touché et une interception. Odell Beckham et Jarvis Landry forment un solide duo, mais la profondeur fait défaut en l’absence de Rashard Higgins et Antonio Callaway, qui devraient revenir sous peu pour aider à rectifier le tir.

Quant à la ligne offensive, Mayfield se retrouve sous pression en moyenne 15,3 fois par match, contre 11,1 la saison dernière. L’augmentation n’est pas si considérable et Mayfield semble avoir tellement peu confiance en sa ligne qu’il quitte la pochette précipitamment en voyant des fantômes. Il limite ainsi ses options d’un côté du terrain.

Kitchens doit faire mieux

Si Mayfield n’est pas exempt de blâme, son entraîneur Freddie Kitchens ne lui rend pas service non plus.

Face aux Rams, sa sélection de jeux offensifs a laissé à désirer, notamment sur un jeu d’attiré à la course voué à l’échec sur un quatrième essai et neuf verges à franchir. En fin de match avec le ballon à l’intérieur de la ligne de 5, il a au contraire abandonné la course. Et que dire des passes voilées exécutées à répétition?