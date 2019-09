Les liaisons dangereuses

Juliette Binoche n’a jamais eu peur des rôles exigeants. Dans le thriller psychologique Celle que vous croyez, la célèbre actrice française se glisse dans la peau d’une quinquagénaire qui redécouvre le vertige de l’amour en se faisant passer pour une jeune femme de 24 ans sur les réseaux sociaux­­­. Un jeu dangereux qui l’entraînera dans une spirale infernale.

Adapté d’un roman de l’auteure Camille Laurens, ce nouveau film du réalisateur français Safy Nebbou (L’empreinte de l’ange, L’Autre Dumas) raconte l’histoire de Claire (Juliette Binoche), une professeure d’université séparée du père de ses deux enfants. Afin de surveiller son jeune amant Ludo, elle décide de se créer un faux profil sur les réseaux sociaux en empruntant l’identité d’une jeune femme de 24 ans qu’elle baptisera Clara.

Or, avec ses fausses photos sensuelles et intrigantes, cette Clara attirera tout de suite l’attention d’Alex (François Civil), le meilleur ami de Ludo. Clara et Alex commenceront à s’échanger des messages privés sur les réseaux sociaux et se laisseront par la suite prendre par les sentiments. Dans un entretien télé­phonique accordé au Journal plus tôt cette semaine, Juliette Binoche dit avoir été captivée, à la lecture du scénario du film, par la « spirale descendante, mais aussi ascendante dans laquelle cette femme se laisse entraîner ».

« J’aime les films avec des transformations possibles et j’ai trouvé que celui-là était symboliquement remarquable », explique l’actrice de 55 ans.

« On voit dans ce personnage différentes transformations à différents niveaux, jusqu’à ce que l’illusion lui fasse perdre pied de la réalité. Oscar Wilde a déjà dit : “La tragédie de la vie, c’est qu’on vieillit, mais qu’on reste jeune.” C’est vrai que c’est une réalité. Entre la sensation intérieure et les changements extérieurs, il y a une dichotomie. Il y a une différence et c’est à nous de nous ajuster intérieurement pour accepter ces changements-là. Sinon, on devient malheureux ou aigri. Voilà pourquoi il est important de vivre vraiment chaque étape de sa vie. »

Sentiment d’abandon

La Claire que Juliette Binoche incarne dans Celle que vous croyez est une femme dans la cinquantaine qui souffre de solitude depuis qu’elle a été abandonnée par son mari. Même si le film aborde la question du regard des hommes sur les femmes mûres, Juliette Binoche refuse de définir ce personnage que par son âge.

« Oui, c’est une femme avec une certaine maturité et une certaine vie derrière elle. Mais on peut être seul à n’importe quel âge », précise la comédienne.

« La solitude n’a pas d’âge. Mais il n’empêche que le fait que son mari l’ait laissée tomber pour partir avec une jeune femme fait en sorte que son sentiment d’abandon est absolument insupportable. Et c’est là où, ne supportant pas ce passage difficile, elle se crée une identité qui va lui permettre en quelque sorte de pallier sa douleur. Mais quand elle va arriver à une impasse et qu’elle sera obligée de faire avorter cette relation virtuelle qu’elle a entretenue, elle va devoir faire face à la réalité et affronter sa solitude. »

► Le film Celle que vous croyez a pris l’affiche hier.