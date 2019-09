Les rois de la prolongation ont encore gain de cause

« Au fur et à mesure que le match progressait, on s’améliorait et n’eut été de l’état de la glace, nous aurions pu facilement marquer quatre ou cinq buts. Nous n’étions pas contents de notre effort dans le match d’hier [vendredi], mais aujourd’hui [samedi] on a travaillé d’un bout à l’autre de la patinoire et au final, on a amassé sept points sur huit lors de notre voyage », a laissé tomber l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean, après la victoire.