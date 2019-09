Les zigzags verts de la CAQ

Vous me direz : la CAQ a tout de même obtenu une majorité solide. En effet, les préoccupations vertes, on l’a vu dans le sondage Léger-Le Devoir cette semaine, ne sont peut-être pas aussi déterminantes qu’on le croit dans le choix final de l’électeur. Sera-ce encore le cas dans l’ère post-27 octobre 2019 ?

Il allait désormais, avait-il promis, être habité d’une « sincère préoccupation » pour les défis environnementaux : « On a bien reçu le message de la population pendant la campagne. On doit en faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. On va y travailler, MarieChantal [Chassé], de façon pragmatique, en obtenant des résultats. »