Mark Giordano a discuté avec Connor McDavid

Le défenseur des Flames de Calgary Mark Giordano pense encore à l’incident ayant mené à la blessure de l’attaquant des Oilers d’Edmonton Connor McDavid lors du dernier match de la saison 2018-2019 et il a pu exprimer ses remords à son vis-à-vis à quelques reprises.

Les deux hommes, qui assument le capitanat de leur formation respective, se vouent toujours du respect malgré une séquence des plus douloureuses pour McDavid. Celui-ci a subi une légère déchirure ligamentaire au genou gauche en heurtant le filet ennemi après que Giordano l’eut fait trébucher en essayant d’harponner la rondelle.

Heureusement pour les Oilers, le numéro 97 a repris du service pendant les récents jours et pourra amorcer le calendrier régulier à temps, même si son été fut synonyme de remise en forme. Pour le porte-couleurs des Flames, il importait d’ailleurs de prendre des nouvelles de son opposant au cours des récents mois.

«Je sais qu’il provient de la région de Toronto, donc je voulais trouver le moyen de m’informer à son sujet; habituellement, je le vois quelques fois durant l’été, a déclaré l’arrière au quotidien Calgary Sun, vendredi. C’était un jeu honnête et le tout s’est conclu par une blessure sérieuse pour lui. Vous ne voulez pas voir un gars quitter la glace ainsi, surtout pas le meilleur joueur de notre sport qui signifie tant pour la Ligue nationale. Je ne souhaitais pas qu’il y ait des effets à long terme et ça ne semble pas le cas.»

«On dirait bien qu’il bouge avec facilité et il a joué une bonne partie. Je suis heureux de voir cela», a-t-il poursuivi à propos de l’affrontement préparatoire de jeudi face aux Coyotes de l’Arizona auquel McDavid a participé.

Un boulot à accomplir

Maintenant que le joueur-vedette d’Edmonton est bien prêt à ennuyer les défensives adverses, Giordano sait à quoi s’attendre et ne changera rien à sa façon d’aborder les rencontres.

«Quand on se retrouve sur la patinoire pour batailler les uns contre les autres, il y a du feu et de la détermination. On veut l’emporter sur l’adversaire et tout faire pour y arriver, a-t-il expliqué. Par contre, il reste qu’on ne veut pas voir les meilleurs du circuit subir ce genre de blessure. Chacun évoluant dans cette ligue a mérité son droit d’y être et a fait beaucoup d’efforts pour cela.»