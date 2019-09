Meilleur résultat à vie pour Labbé

Alex Labbé a choisi de faire l’impasse sur la dernière course Pinty’s pour participer à l’épreuve de la série NASCAR Xfinity disputée samedi après-midi sur le circuit routier de Charlotte, en Caroline du Nord.

Il y a un peu plus d’an, il avait inscrit son premier top 10 en terminant 9e à Mid-Ohio, un autre circuit routier.

Après s’être élancé de la sixième place sur la grille de départ, Labbé s’est classé 4e et 7e respectivement à l’issue des deux premiers segments de la course remportée par le vétéran A. J. Allmendinger.

Ce dernier, qui a perdu son volant à temps plein en Coupe Monster Energy à la fin de 2018, en était seulement à sa cinquième présence en Xfinity cette année. À l’issue des 67 tours, il a devancé ses compatriotes Tyler Reddick, Austin Cindric, Justin Allgaier et Noah Gragson.

« La cinquième position était à notre portée vers la fin, mais il fallait aussi éviter les accrochages et s’assurer de défendre notre place. »

Non seulement Labbé réalise la meilleure performance de sa carrière à son 43e départ, mais il procure aussi à l’écurie DGM et son propriétaire, le Beauceron Mario Gosselin, leur meilleur résultat depuis qu’ils sont engagés à temps plein en série Xfinity.

« Je n’ai jamais douté du talent d’Alex, a fait savoir Gosselin. On n’a certes pas les moyens financiers des grandes écuries du plateau, mais on a su tirer notre épingle du jeu sur une piste où un bon pilote peut faire la différence. Je suis vraiment comblé. »

Le pilote de 26 ans a connu une semaine particulièrement fructueuse puisque le samedi précédent, il avait accédé à la deuxième marche du podium en NASCAR Pinty’s à Loudon, avant de remporter le lendemain la course principale de Late Model présentée à l’Autodrome Saint-Eustache.

Son plus sérieux rival à la course au titre, Kevin Lacroix, s’est contenté de la cinquième place. L’épreuve de 200 tours a été remportée par l’Albertain Brett Taylor. Dans l’ordre, l’Ontarien Jason Hathaway et le Québécois Donald Theetge l’ont accompagné sur le podium.