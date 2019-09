Nick Suzuki saisit sa chance

Le Canadien de Montréal a terminé son calendrier préparatoire en force en battant les Sénateurs d’Ottawa, au Centre Bell, par la marque de 4 à 3 en temps supplémentaire, samedi soir. C’est Nick Suzuki qui a joué les héros en prolongation.

Suzuki a travaillé fort pour donner la victoire à son équipe. En surtemps, il y est allé d’une mise en échec en fond de territoire pour soutirer la rondelle à un défenseur avant de contourner le filet et surprendre le gardien Anders Nilsson.

Brendan Gallagher a aussi très bien paru lors de cette rencontre en obtenant le filet égalisateur en toute fin de troisième période, et une aide.

Une minute plus tôt, Carey Price avait gaffé et donné l’avance à Ottawa pour la première fois de ce duel. Habituellement fiable avec la rondelle au bâton, Price a tenté une passe transversale qui a été facilement interceptée par Filip Chlapik, qui n’avait plus qu’à décocher dans un filet ouvert.

Des points et des poings

Les esprits se sont échauffés vers la moitié de la première période. Le nouveau défenseur du CH, Ben Chiarot, a montré qu’il n’avait pas peur de se salir les mains en engageant le combat avec Bobby Ryan.

Scott Sabourin, qui tente de se mériter une place dans l’effectif des Sénateurs, a ensuite servi un croche-pied à Max Domi, qui est allé répliquer à Sabourin avec ses poings.

Peu après, Phillip Danault marquait sans aide pour donner l’avantage au Canadien. Tomas Tatar en a ajouté en deuxième période sur une belle pièce de jeu orchestrée par Brendan Gallagher et Danault. Les Sénateurs ont répliqué deux fois en l’espace de deux minutes. Bobby Ryan d’abord, puis Anthony Duclair, qui a déculotté Price en échappée, ont inscrit les Sens au pointage.

Le premier match de la saison régulière du Canadien aura lieu jeudi prochain, alors que le CH se rendra en Caroline pour y affronter les Hurricanes.