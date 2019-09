Olivier Renard est le nouveau directeur sportif de l’Impact

L'Impact de Montréal a trouvé son nouveau directeur sportif, samedi: il s’agit d'Olivier Renard dont l’embauche a été annoncée vers midi.

L’homme de 40 ans a assumé des fonctions identiques avec le club belge KV Mechelen de 2014 à 2016, et le Standard de Liège, de 2016 à 2019. Plus récemment, il siégeait sur le conseil exécutif du Royal Antwerp FC à titre de consultant sportif.

Renard se rapportera à Kevin Gilmore, président et chef de la direction de l'Impact, et travaillera aussi étroitement avec Walter Sabatini, le directeur sportif global du club montréalais et du FC Bologne. À Montréal, Renard sera épaulé par Vassili Cremanzidis, responsable de l'analytique et directeur adjoint du personnel des joueurs, Philippe Eullaffroy, directeur de l'Académie du club, et Patrick Leduc, directeur administratif des opérations soccer.

«Nous sommes très heureux de l'arrivée d'Olivier avec nous, a déclaré Gilmore dans un communiqué. Son profil cadre avec les critères que nous nous étions fixés. Il jouera un rôle crucial dans l'implantation de notre identité et de notre structure sportive afin de nous établir comme club de premier plan dans la Major League Soccer. Il a aussi démontré au cours des dernières années être capable de dénicher d'excellents joueurs tôt dans leur carrière sportive et les encadrer dans une structure favorisant leur développement, tout en bâtissant un effectif qui connaît du succès.»

Parcours intéressant

À sa première saison à Liège, en 2016, Renard a notamment contribué aux succès du Standard qui a remporté la Coupe de Belgique, en plus d'atteindre la phase de groupes de la Ligue Europa. En 2018, l'équipe a de nouveau remporté la Coupe, après avoir terminé au deuxième rang de la Jupiler Pro League, en plus d'accéder à la phase de qualification de la Ligue des champions de l'UEFA.

Comme joueur, Renard a réalisé un parcours de plusieurs saisons comme gardien de but professionnel, en Belgique et en Italie, de 1996 à 2003. Il a notamment disputé 53 matchs avec le Standard et 112 autres avec le KV Mechelen.

En équipe nationale, il a porté les couleurs de la Belgique aux niveaux U18, U19 et U20, participant à la Coupe du monde des moins de 20 ans en 1997. Il a aussi évolué avec l'équipe senior, de 2008 à 2012.