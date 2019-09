La Fondation Petits bonheurs d’école, qui vient en aide aux élèves des milieux défavorisés de la grande région de Québec depuis 31 ans, tiendra son brunch-bénéfice, dimanche 3 novembre, de 11 h à 13 h, au Patro Roc-Amadour, 2301, 1re Avenue, à Québec. Présentée en collaboration avec la Caisse populaire de Charlesbourg, l’activité sera précédée, dès 10 h, d’une mini-foire aux aubaines. Renseignements : 418 628-4355 ou www.petitsbonheursdecole.com

Centenaire

Elle est née à Donnacona, le 27 septembre 1919, troisième d’une famille de 10 enfants, Fernande Perron Julien a célébré officiellement hier son 100e anniversaire de naissance. Elle est la deuxième centenaire de sa famille. Celle qui fut jadis une excellente couturière et la mère dévouée d’une famille de 6 enfants habite la résidence Les Jardins Charlesbourg. Elle a 10 petits-enfants. Bravo, Fernande.

50 ans

Richard Leclerc, consultant informatique depuis plus de 20 ans pour son entreprise MacXpress, spécialisée en produits Apple/MAC, a célébré son 50e anniversaire de naissance le 26 septembre dernier. Richard est aussi pompier et premier répondant pour le Service de la sécurité publique de la Ville de Shannon et il est un passionné de moto. Bonne fête en retard.

Finalement...

Serge « Pat » Bourque, de Lévis (2e à partir de la gauche sur la photo), que je connais depuis une cinquantaine d’années, a toujours été sportif. Vedette au fast-ball plus jeune il joue au golf depuis longtemps. Il a réalisé son premier trou d’un coup en carrière le 20 septembre dernier au trou numéro 17 du club de golf La Tempête, à l’aide de son fer 8, sur une distance de 147 verges. Sur la photo, Pat est accompagné de Marc Pelletier, Jean Kronstrom et René Savard, ce dernier en avait réalisé un le 28 août dernier au trou numéro 15 de la Tempête.

Chantons pour Elles

Le 3e Concours Chantons pour Elles a tenu ses auditions le 14 septembre à L’Anglicane de Lévis afin de déterminer les finalistes qui prendront part à la finale lors du souper spectacle-bénéfice de la Fondation Jonction pour Elle, mercredi 16 octobre, à 17 h 30, au Juvénat Notre-Dame de Lévis, sous la présidence d’honneur de Marie-Huguette Cormier, première VP Ressources humaines et Communications, Mouvement Desjardins. Voici en photos les 8 finalistes : Dans la catégorie Junior : Alexy Corbeil (1) de Saint-Agapit, Léo Giroux (2) de Lévis, Coralie Lavoie (3) de Lévis et Jérémy Lévesque (4) de Lévis. Dans la catégorie Adulte : Gilles Corbeil (5) de Saint-Agapit, Sarah-Ann Couture (6) de Lévis, Catherine Langlois de Lévis (7) et Pascale Mimeault (8) de Lévis. Renseignements : https://www.fondationjonctionpourelle.com.

Anniversaires

Dennis Dawson (photo), sénateur canadien depuis 2005, 70 ans... Michel Arcand, directeur général par intérim du Centre Desjardins Entreprises Chaudière Sud Appalaches, 62 ans... Vincent Bernier, vice-président Développement international, Groupe Bemesa... Éric Lapointe, chanteur, acteur québécois, 50 ans... Brigitte Bardot, actrice de cinéma (Et Dieu créa la femme) et chanteuse française, 85 ans.

Disparus

Le 28 septembre 2009. Ghislain Bouchard (photo), 77 ans, père de La Fabuleuse Histoire d’un Royaume au Saguenay... 2017. Marietta Marich, 87 ans, actrice américaine... 2016. Jean-Marc Bruneau, 91 ans, propriétaire de la compagnie de chaussures Faber et l’un des fondateurs des Remparts et des Nordiques (AMH)... 2010. Serge Bélair, 69 ans, une grande voix de la radio et de la télévision québécoise... 2000. Pierre Elliott Trudeau, 80 ans, ex-premier ministre du Canada.