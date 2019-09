Plus revendicateur que Couillard, mais moins que... la CAQ de 2015

On a déjà une idée de quel bois se chauffe François Legault, mais on saura réellement de quoi sera faite la relation CAQ-Ottawa après l’élection fédérale.

Les derniers mois se sont déroulés dans le contexte particulier d’une précampagne électorale fédérale. On avait, d’un côté, un gouvernement provincial revendicateur, et de l’autre, des partis fédéraux frileux à le critiquer trop sévèrement.

Les conservateurs et le NPD, eux, jurent qu’ils n’ont pas l’intention de s’en mêler. Mais on se doute bien qu’ils agissent davantage selon une logique électoraliste que par profond respect pour la souveraineté de l’Assemblée nationale.

Cela dit, de nombreux membres, électeurs et élus conservateurs sont - pas très secrètement - en faveur des principes de la Loi 21.

Ironiquement, des tensions sont apparues entre les gouvernements Trudeau et Legault au moment où les libéraux fédéraux se sont mis à faire pleuvoir les millions sur le Québec.

La Coalition avenir Québec s’est bel et bien montrée plus revendicatrice que les libéraux de Philippe Couillard. Mais elle commence tout juste à effleurer son programme nationaliste.

– Plus de pouvoir en matière d’immigration

En 2015, au moment de son virage nationaliste, la CAQ s’annonçait beaucoup plus ambitieuse dans un document que ses adversaires péquistes, entre autres, aiment bien lui rappeler aujourd’hui.

On y réclamait notamment la reconnaissance constitutionnelle de la nation québécoise, l’encadrement du pouvoir de dépenser du fédéral dans les champs de compétence des provinces et le contrôle du développement énergétique, comme les pipelines, etc.