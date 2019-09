Pool LNH: le «sleeper» ultime chez les Sabres?

La plupart des amateurs de hockey n’ont probablement pas entendu souvent le nom de Victor Olofsson, mais c’est exactement pourquoi cet attaquant des Sabres de Buffalo pourrait faire gagner un pool cette année.

Olofsson, 24 ans, n’a joué que six matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) jusqu’ici. Toutefois, l’entraîneur-chef Ralph Krueger semble résolu à lui confier d’importantes responsabilités offensives en début de saison.

Le Suédois s’est bâti une réputation de franc-tireur redoutable, autant dans la ligue suédoise que dans la Ligue américaine. Rasmus Dahlin a affirmé l’an dernier qu’il possédait «le meilleur tir que j’ai vu de ma vie».

Cela explique probablement son utilisation à la gauche de Jack Eichel et de Sam Reinhart depuis le début du calendrier préparatoire. Olofsson n’a pas déçu en inscrivant trois buts en autant de matchs et Krueger a laissé entendre il y a quelques jours que la recrue pourrait demeurer au sein du premier trio.

Ayant souvent évolué avec Eichel l’an dernier, Jeff Skinner jouerait en compagnie d’un autre joueur de centre en Marcus Johansson.

«Nous espérons voir ce trio continuer de progresser et de développer une complicité, a commenté Krueger quant à la présence d'Olofsson sur le trio d'Eichel. Sam et Jack avaient déjà des atomes crochus. Il y a une synergie qui date de l’an passé. On aimerait voir cette chimie se développer entre Skinner et Johansson pour avoir deux trios qui fonctionnent.»

Au cours d’un autre point de presse la semaine dernière, Krueger s’était fait élogieux à l’endroit du jeune homme après une victoire de 5 à 3 des Sabres contre les Maple Leafs de Toronto.

«Victor est dangereux en permanence, avait-il observé. Il est un tireur, on a pu le constater deux fois aujourd’hui. Pendant les entraînements, nous en sommes témoins. Et on l’a vu dans d’autres matchs déjà. Il est toujours une menace.»

Selon les projections du site web The Athletic, Olofsson ne marquera que neuf buts en 50 matchs cette saison, mais sa récolte sera beaucoup plus faste s’il cimente sa place à la gauche d’Eichel.