Preston Manning craint le retour du séparatisme au Québec et dans l'ouest du pays

CALGARY, Alberta | L'ancien chef du Parti réformiste Preston Manning s’inquiète d’une résurgence du mouvement séparatiste au pays.

Si les cas de l’Alberta et de la Saskatchewan sont ceux qui le préoccupent le plus, M. Manning a aussi abordé la situation du Québec, devant un auditoire du Canadian Club de Calgary, cette semaine. Selon l’ex-politicien, le défi du prochain Parlement sera celui de l’unité du pays.

«Le sentiment séparatiste renaît aussi au Québec, a-t-il dit mercredi selon le "Calgary Sun". Le Bloc québécois se débrouille mieux cette élection-ci que la dernière fois. Et si les tribunaux fédéraux déclarent la loi 21 inconstitutionnelle, ils vont avoir un autre soulèvement au Québec sur cette base.»

La Loi sur la laïcité de l’État – qui interdit le port de signes religieux pour les futurs enseignants, juristes, policiers et gardiens de prison – fait déjà face à des contestations judiciaires depuis son adoption en juillet.

Jusqu’à maintenant, de tous les chefs des partis fédéraux à Ottawa, seul Justin Trudeau a gardé la porte ouverte à une intervention du fédéral pour contester la loi québécoise sur la laïcité.

Outre le Québec, Preston Manning s’est aussi inquiété de la montée du mouvement séparatiste en Alberta et en Saskatchewan.

«L’aliénation de l’Ouest, alimentée par le ralentissement du secteur de l’énergie et la résistance politique à la libre circulation du pétrole entre les provinces et les marchés mondiaux, ravive le mouvement séparatiste, en particulier en Saskatchewan et en Alberta», a-t-il dit.

Preston Manning a pris sa retraite du Parlement canadien en 2002. C’est lui qui a fondé l'ex-Parti réformiste en 1987. En 1997, il est même devenu de chef de l'opposition.