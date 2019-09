Quoi penser des retombées de mon retour en couple ?

J’ai quitté la maison il y a six mois après avoir lu un échange très explicite de SMS entre mon conjoint et une de ses collègues de travail. Incapable de nier, je l’ai forcé à me dire que cette affaire durait depuis quelque temps et qu’ils couchaient ensemble à l’occasion. J’étais soufflée par cette découverte, moi qui avais mis toute ma confiance en cet homme, père de nos deux enfants.

Incapable de supporter sa présence malgré ses excuses, ses promesses de rompre et sa façon larmoyante de me jurer son amour, j’ai ramassé mes affaires et je suis partie chez une amie, en abandonnant mes enfants aux soins de leur goujat de père. J’ai passé les six mois suivants à crécher chez l’un et chez l’autre, incapable de me fixer sur une décision quant à mon avenir. Je balançais entre l’envie de revenir à la maison et de tout pardonner, et celle de refaire ma vie complètement.

Mais il y avait les enfants que je ne pouvais pas effacer et qui me réclamaient sans cesse. Non pas que leur père ne s’occupait pas bien d’eux, mais je leur manquais. Ils insistaient pour qu’on se remette en couple et qu’on reprenne au plus vite notre routine de famille.

Face aux énormes pressions des enfants, au bout de six mois, je suis rentrée. Et la vie a repris son cours comme si rien ne s’était passé, à part le fait qu’il me jurait quasi quotidiennement que j’étais et que j’avais toujours été la seule et unique femme de sa vie. Mais je suis incapable de le croire, ce qui a pour conséquence que depuis les six mois de mon retour, je lui interdis de me toucher.

Dès qu’il approche de moi, je me raidis et il recule tellement il est conscient du rejet qui émane de moi. Comme on n’a jamais eu une très bonne communication ensemble, pas besoin de vous dire que ça ne s’est pas amélioré. Alors on se retourne chacun de notre bord en silence.

Malgré une brève thérapie, je me sens incapable de lui accorder de nouveau ma confiance. Mais en même temps, je ne me résigne pas à imposer aux enfants une autre séparation. Comment dire tout ça aux enfants sans les perturber ? Comment envisager la suite de notre vie de famille ?

Épouse en conflit avec son rôle de mère

Ce n’est pas avec vos enfants que vous devez avoir des explications, mais avec votre conjoint. Les jeunes n’ont pas à être mis dans ce genre de confidences qui ne regardent que leurs parents. Le seul objectif est de voir à leur éviter de trop grands traumatismes.

On ne revient pas dans une vie à deux après ce genre de rupture sans soigner les blessures. Et pour soigner les blessures, il faut avoir la possibilité de les identifier dans le cadre d’une thérapie de couple où il serait bon d’apprendre à communiquer pour être capables de vous dire les vraies affaires. Une opération qui va certainement vous prendre beaucoup de temps, de volonté, de patience et d’amour, pour espérer la réussir.

Vous en sentez-vous capable ? Aurez-vous le courage de proposer et d’amorcer une semblable opération avec votre conjoint ? Est-il du genre à être enclin à accepter de fouiller ainsi les tréfonds de son âme ? Sans oublier que l’affaire aura des répercussions sur vos enfants, dont vous devrez vous occuper parallèlement. Car sans être partie prenante de votre couple, ils n’en sont pas moins au cœur de la famille que vous formez tous les quatre.

C’est une énorme tâche que je vous propose, mais c’est selon moi le prix à payer pour pouvoir espérer recoller les morceaux de votre couple pour mieux repartir à neuf, ou encore choisir de le faire éclater, mais cette fois en toute connaissance de cause, pas sur un coup de tête.