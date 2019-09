Un condo de 8,6 M$ pour M. Garber

Une fiducie familiale liée à l’homme d’affaires et ancien dragon Mitch Garber, le Garber-Boucher Family Trust, a fait l’acquisition d’un condo au centre-ville de Montréal pour la somme de 8,6 millions $ (taxes incluses). Selon une description du courtier, l’appartement est situé dans un « immeuble de classe mondiale » et fait partie d’un ensemble d’« habitations de grand luxe ». En tout temps, des « services complets de conciergerie, de réception et de voiturier » sont offerts. Il y a deux ans, Mitch Garber nous avait révélé que ses gains déclarés de 275 millions $ US en 2016 allaient le placer dans le top 10 de Bloomberg des patrons les mieux payés en Amérique.