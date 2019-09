Un gouvernement Legault dépensier

Prenons le premier budget du gouvernement caquiste, celui de l’exercice 2019-20. Les dépenses prévues sont en hausse de 5,1 milliards $ par rapport au précédent exercice financier. Ce n’est rien de moins que 2,2 milliards $ de dépenses de plus que le montant des dépenses prévues par François Legault dans son cadre financier électoral !

Fort heureusement pour le gouvernement Legault, la vigueur de l’économie québécoise lui permet d’aller chercher cette année dans les poches des contribuables quelque 2,3 milliards de plus en impôts et taxes que le montant des recettes fiscales prévu dans son cadre financier électoral.

Le taux de chômage dans la province a chuté à 4,7 %, soit le plus bas taux au Canada. Le nombre de chômeurs a ainsi diminué de 20 600.

Pensons ici aux mesures fiscales visant le prolongement de carrière des 60 ans et plus, et ce dans le dessein de trouver une solution au problème de pénurie de main-d’œuvre.