Un quatrième quart fatal au Vert et Or

Une poussée de 10 points au quatrième quart a permis à l’Université McGill de l’emporter 20 à 13 sur le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke, samedi après-midi, au Stade Percival-Molson.

Findlay Brown a réussi deux placements pour l’équipe locale au dernier engagement, dont un de 44 verges. Le botteur de l’Université McGill avait également réussi un placement de 36 verges au deuxième quart.

Les favoris de la foule avaient pris les devants au premier quart grâce à un touché de Dimitrios Sinodinos, inscrit sur une passe de cinq verges de Mathieu Soucy.

Du côté du Vert et Or, Sébastien Béland a marqué l’unique majeur sur une course de six verges. Louis Tardif a complété la marque pour les visiteurs à l’aide de placements de 24 et de 45 verges.

Présentant une fiche de 2-3 depuis le début de la saison, la formation de l’Université McGill aura pour prochains adversaires les Carabins de Montréal (5-0). Les deux formations montréalaises croiseront le fer vendredi prochain au CEPSUM.

Quant au Vert et Or (1-4), il profitera d’une semaine de congé avant de recevoir la visite des Carabins le 12 octobre, à Sherbrooke.