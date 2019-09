Une maison en santé!

Les yeux piquent, le nez coule, la gorge est irritée: vos problèmes proviennent peut-être de votre maison. Si elle n’est pas en santé, elle peut contaminer la vôtre. Diagnostic et remède!

Parmi les sources de pollution intérieures les plus fréquentes, on retrouve l’humidité qui conduit souvent à la formation de moisissures. La défaillance ou l’absence de ventilation peut aussi être problématique. « On peut avoir une maison avec des matériaux qui dégagent des vapeurs toxiques, mais en ventilant, on amoindrit les problèmes », explique Michel Blain, expert des services-conseils habitation de CAA-Québec. Le pire des scénarios serait d’avoir une habitation pleine de moisissures, contaminée par diverses sources de matériaux infectés et qui, en plus, ne serait pas ventilée. Y a-t-il un docteur dans la salle?...

Photo Pixabay

Utilisez votre nez

On peut toujours demander un test de qualité de l’air, mais si on arrive à identifier assez rapidement la source du problème, on s’y attaque en premier. « Après, on peut faire le test si on a des doutes », propose M. Blain. Utilisez aussi vos instruments de mesures naturels. Une tache suspecte au plafond sera rapidement repérée grâce à vos yeux. Cependant, certaines traces peuvent être dissimulées dans la salle de bain, derrière la douche notamment. Sortez alors l’arme ultime : votre nez ! « Les moisissures dégagent non seulement une certaine odeur, mais elles sont irritantes. Elles libèrent des COV », ajoute M. Blain. Les composés organiques volatils peuvent provoquer une irritation dans le nez. Les yeux, la gorge et les narines deviennent également sensibles. Écoutez votre corps : il vous envoie de bons signaux d’alarme naturels.

Faites de l’air!

Afin de masquer les odeurs, évitez d’utiliser à outrance les produits déodorants. « Les push push qui sentent bon sont des produits chimiques aussi. Idéalement, on contrôle le problème à la source », rappelle Pierre-Olivier Fortin, conseiller en communication chez CAA-Québec. La ventilation devient alors très importante, voire primordiale. « Il doit y avoir un échange d’air avec l’extérieur pour renouveler en oxygène l’air intérieur dans la maison », prévient M. Blain. Si l’humidité s’invite un peu trop longtemps dans votre demeure lorsque vous fermez les fenêtres, c’est un signe qu’il n’y a pas assez d’échange d’air avec l’extérieur...

Photo Pixabay

Radon et contamination

La présence de radon peut devenir un problème encore plus sérieux pour votre santé. Ce gaz radioactif présent dans le sol s'infiltre dans les bâtiments : « Il y en a partout, ce n’est pas dangereux en très faible concentration », précise M. Blain. Par contre, il est possiblement nuisible lorsque l’air n’est pas suffisamment renouvelé, particulièrement au sous-sol. La contamination par des rongeurs est également néfaste, puisque leur urine peut nous atteindre par contact ou par la respiration. N’attendez pas d’avoir une famille de souris au grenier : faites-les exterminer sur-le-champ ! Et n’oubliez pas de désinfecter toute la surface contaminée.

Experts

Pour chaque problématique, il y a un expert prêt à vous aider. Les professionnels sont là pour effectuer les travaux nécessaires. Par exemple, il ne suffit pas simplement d’essuyer le plancher après un dégât d’eau : il faut voir si les murs ont été attaqués et les remplacer au besoin. De plus, ces gens compétents utilisent des outils de détection, comme un humidimètre électronique. En faisant le tour d’une pièce, ils trouvent la source d’humidité à un endroit bien précis. Ils changent alors seulement la pièce infectée au lieu de tout démolir la maison !

Refoulement de cheminée

Avec les journées plus froides, certains commencent à faire fonctionner leur poêle à bois, mais attention au refoulement de cheminée ! Si cette situation survient, il y a sans doute un problème dans la ventilation : « Quand on utilise trop d’appareils en même temps, il y a comme une compétition entre eux », souligne M. Blain. La hotte de cuisinière et la sécheuse qui fonctionnent en même temps créent un effet de tir en prenant l’air dans la maison et en le poussant à l’extérieur. Si vous allumez un feu dans le foyer au même moment, c’est là qu’il peut y avoir un refoulement. « Il faut être conscient de l’équilibre d’air dans la maison », affirme M. Blain.

Les détecteurs de fumée sont obligatoires, mais certains négligent toutefois d’installer un détecteur de monoxyde de carbone... Pensez à votre santé et à votre sécurité également !