131 jours dans l’Himalaya

« Pendant presque cinq mois, t’es presque tout le temps avec toi-même et l’immensité des montagnes. Ç’a été une thérapie par la nature. Quand t’es dans une situation comme ça, t’oublies le stress du quotidien qui, dans le fond, est futile », a raconté samedi au Journal Mathilde Godbout, commençant à peine à se remettre de ses émotions, et d’une bonne fièvre.

Du 8 mai au 17 septembre dernier, elle et son compagnon de voyage, David Brophy, ont effectué une longue randonnée les amenant à gravir des montagnes, à escalader des pics de glace et à faire des descentes en rappel, sortant de leur zone de confort à chaque instant, sans compter les nuits froides dans une tente et la nourriture déshydratée quotidiennement.