Andrew Scheer défend son projet de «corridor énergétique»

Le chef du Parti conservateur a défendu ses positions environnementales et sa volonté d'imposer un oléoduc qui passerait par le Québec, dimanche soir, lors d'une entrevue diffusée à «Tout le monde en parle».

Enregistrée à la veille de la gigantesque marche pour le climat qui a réuni jusqu'à un demi-million de personnes à Montréal vendredi, l'entrevue a surtout permis d'aborder les positions conservatrices en matière d'environnement.

«On va démontrer notre appui pour tous les gens qui vont participer à la manifestation», a d'ailleurs assuré M. Scheer, bien que lui-même n'a pas participé à la marche, contrairement à son principal rival, le chef libéral Justin Trudeau.

Andrew Scheer a aussi réitéré qu'il est prêt à aller de l'avant avec la construction d'un oléoduc vers l'Est du Canada, malgré l'opposition du Québec.

«Ce n'est pas une question d'imposer. Un vrai leader doit mettre la meilleure idée sur la table et, si c'est la meilleure idée, les gens vont la suivre», a avancé le chef conservateur, en faisant valoir que son «corridor énergétique» permettrait non seulement à l'Ouest d'écouler son pétrole vers l'Est, mais aussi au Québec d'exporter son hydroélectricité vers d'autres provinces.

«Je suis sûr que les Québécoises et Québécois préfèrent le pétrole canadien à celui qui vient de l'économie de Donald Trump. Nous avons beaucoup de ressources naturelles au Canada et l'argent des consommateurs va aux États-Unis. C'est un non-sens», a déploré Andrew Scheer.

Actuellement, le Québec importe un peu plus de la moitié de son pétrole du Canada (54 %), tandis que 40 % du brut provient des États-Unis et le reste d'Algérie.

«On a encore besoin de pétrole et j'ai fait mon choix. Je préfère le pétrole canadien», a ajouté le candidat.

Les GAFAM dans la mire

Par ailleurs, Andrew Scheer a annoncé dimanche que sa plateforme inclurait des mesures pour taxer les géants du numérique. L'annonce, lors de l'émission, est tombée quelques heures après que les libéraux eurent annoncé vouloir faire de même, en présentant leur plateforme électorale.

«On va cibler les géants du web pour s'assurer qu'ils contribuent à notre société», a laissé entendre le chef conservateur, sans préciser quelle forme prendra cette taxe.

«On doit reconnaître le fait que l'économie a changé. Il y a beaucoup d'échanges sur les plateformes web. Mais, si on veut maintenir les services de santé et d'éducation, le gouvernement doit s'assurer qu'il y a une charge égale entre les différentes compagnies», a poursuivi le chef conservateur.