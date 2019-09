PAQUET, Soeur Lucie

À la Maison généralice des Soeurs de la Charité de Québec, le jeudi 26 septembre 2019, à l'âge de 101 ans, est décédée soeur Lucie Paquet (en religion : Soeur Sainte-Lucie-du-Rosaire), Soeur de la Charité de Québec, après 66 ans de vie religieuse. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Paquet et de feu madame Odila Béland, de Québec (QC). La direction des funérailles a été confiée à la maisonSoeur Lucie Paquet sera exposée au salon de la Maison généralice, 2655, rue Guillaume-Le Pelletier, Québec, le lundi 30 septembre 2019, de 14 h 00 à 21 h 00 et le mardi, jour des funérailles, à compter de 8 h 45.L'inhumation se fera au cimetière de la Communauté, à Notre-Dame-de-l'Espérance, Québec. Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses soeurs : Claire (feu Ernest Faguy), Québec ; Françoise, Québec ; ainsi que plusieurs neveux et nièces cousins et cousines. Prière de ne pas envoyer de fleurs.