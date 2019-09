Dany Bédar: s’offrir une «deuxième chance»

Les dernières années ont été chargées pour Dany Bédar. Après une tournée-anniversaire avec le groupe La Chicane et la naissance de son fils, le chanteur revient aujourd’hui à l’avant-plan avec un premier album de chansons originales en plus de sept ans. Assiste-t-on au grand retour de Dany Bédar ? Pas exactement, rétorque-t-il.

Alors qu’on s’apprête à utiliser le terme « grand retour » pour décrire ce nouveau projet de Dany Bédar, le chanteur nous corrige, préférant évoquer une « deuxième­­­ chance ».

« Je n’ai jamais vraiment quitté la scène en près de 20 ans de carrière. Évidemment, il y a eu des périodes où j’ai été moins présent, mais je n’étais jamais très, très loin », précise-t-il.

Et il a raison. Oui, son plus récent album composé de chansons originales, On a tous une histoire à conter, remonte à 2012. Mais il a depuis revisité ses succès les plus marquants sur Le meilleur de moi, offert il y a trois ans, en plus de remonter sur scène au sein de La Chicane pour le 20e anniversaire du groupe.

C’est d’ailleurs cette tournée qui a fait germer dans son esprit l’idée de sa toute nouvelle proposition, arrivée dans les bacs depuis hier.

« Trac monstre »

« J’ignorais quand ou comment, mais je savais que j’allais revenir en solo ; c’est quelque chose qui traînait à l’intérieur de moi depuis quelque temps. Après quelques spectacles avec La Chicane où j’ai vu que le public était toujours là, j’ai eu envie de reprendre la plume et ramener mon micro au centre de la scène. J’ai adoré tourner avec les boys. Mais j’avais envie de faire des spectacles qui m’appar­tiennent, avec mon matériel à moi », explique-t-il.

Voilà qui est fait. Mais alors que son nouvel album débarque chez les disquaires, Dany Bédar avoue être pris d’un « trac monstre ».

« Du nouveau matériel, de nouveaux textes, de nouvelles chansons... C’est une grosse étape. Ça me donne un buzz de temps en temps, je suis obligé de m’asseoir, le temps que ça passe ! » s’exclame­­­-t-il en riant.

Car même si les morceaux qu’il propose aujourd’hui s’inscrivent dans la continuité de Y’a personne, Écoute-moi donc et autres Faire la paix avec l’amour, les nouvelles chansons permettront à ses fans de redécouvrir leur idole sous un tout autre jour. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un hasard si cet album s’intitule simplement Dany Bédar : cette « deuxième chance » lui offre l’occasion de se présenter à nouveau.

Le chanteur avoue avoir été transformé par plusieurs événements survenus au cours des dernières années, à commencer par la naissance de son fils, Kalel, qui soufflera quatre bougies dans quelques jours. Il lui adresse d’ailleurs la pièce Il y aura, où il lui détaille les événements qui l’attendent dans les années à venir.

« Devenir papa m’a changé de A à Z. Ça m’a vraiment brassé et mes priorités se sont réalignées, elles se sont mises à la bonne place pour lui. Aujourd’hui, il est ma raison de vivre », confie-t-il.

► L’album Dany Bédar est maintenant sur le marché. Le premier lancement, sous forme de mini-concert, aura lieu mardi, 18 h 30, au Club Dix30, à Brossard.