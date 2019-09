Elle craint ses présumés agresseurs

La dame avait été retrouvée étendue sur le sol dans son domicile de la Côte-Nord, qui avait été cambriolé. Ce n’est qu’en juillet dernier que Christopher Sehota Paquet, 28 ans, et Ko Prakongkham, 43 ans, ont été arrêtés et font maintenant face à des accusations de tentative de meurtre, de voies de fait graves et de séquestration.