Forever 21 ferme boutique au Canada

La chaine Forever 21 a annoncé, tard dimanche soir, qu'elle se place sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, afin de fermer boutique au Canada.

Spécialisée dans la mode pour adolescents, Forever 21 va entamer prochainement un processus de liquidation de sa marchandise dans ses 44 magasins au pays, dont six au Québec, sous la supervision de la firme PricewaterhouseCoopers Inc.

«Après avoir considéré plusieurs options, nous avons pris la difficile décision de mettre fin à nos opérations au Canada. [...] Nous espérions un autre dénouement, mais après des années de mauvaises performances et de défis liés au vent qui souffle sur l'industrie du commerce de détail aujourd'hui, nos opérations canadienne ne sont tout simplement plus viable», a expliqué le directeur financer de Forever 21 Canada, Bradley Sell, par communiqué.

Le secteur du commerce de détail est régulièrement ébranlé par des fermetures et restructurations de chaines, plusieurs entreprises peinant à faire face à la concurrence du commerce en ligne.

Forever 21 Canada emploie environ 2000 personnes au pays.

Le marché canadien ne sera pas le seul à voir disparaitre Forever 21 du paysage. La multinationale, qui s'est aussi placée à l'abri de ses créanciers aux États-Unis, compte également fermer la majorité de ses emplacements en Europe et en Asie.

Par contre, la compagnie souhaite maintenir ouvertes et continuer à opérer ses boutiques aux États-Unis et en Amérique latine. «Cette restructuration permettra de renforcer et d'améliorer par compétitivité de l'entreprise, qui sera plus viable et mieux positionnée pour prospérer dans les années à venir», estime Forever 21.