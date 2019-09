Guy Laliberté s’envolait vers les étoiles en 2009

Sur place, une quarantaine d’amis et de proches ont assisté au lancement. Le chanteur Garou, un ami de M. Laliberté, était aussi présent.

Laliberté a repris le chemin de la terre ferme le 10 octobre avec deux astronautes, le Russe Guennadi Padalka et l’Américain Michael Barratt, ayant terminé leur séjour dans l’espace. Le 11 octobre, son aventure était déjà terminée.

En réalisant son rêve, Guy Laliberté est devenu le premier touriste de l’espace canadien, et il se plaisait alors à dire qu’il était le premier clown en orbite. À l’époque, il était le troisième québécois à aller dans l’espace après Marc Garneau et Julie Payette.

Le Québécois venait alors de célébrer son 50e anniversaire et il avait amené avec lui des nez de clown pour l’équipage. Le milliardaire était accompagné à bord par deux astronautes, l’Américain Jeffrey Williams et le Russe Maxim Suraïev.

« J’ai promis que j’allais planter autant de nez de clown que possible dans l’espace », avait-il expliqué en conférence de presse, avant le départ.

Après le lancement, une fois l’équipage hors de danger, la famille et les amis ont chanté ensemble All Together, la chanson des Beatles sortie 40 ans auparavant. Ils sont ensuite tous rentrés à Moscou pour suivre les étapes suivantes.