Jack Johnson risque fort de quitter Pittsburgh

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Jack Johnson pourrait être sur son départ au cours des prochaines heures.

Selon le site The Athletic, le directeur général Jim Rutherford a informé le vétéran de 32 ans, au cours de la fin de semaine, qu’il a plusieurs propositions d’échanges sur la table et qu’il est impliqué dans la quasi-totalité de celles-ci.

Citant une source, le journaliste Josh Yoshe avance que les chances que Johnson soit échangé avant le match d’ouverture sont de «75 % à 80 %».

«Bien qu’une transaction ne soit pas certaine de voir le jour, Rutherford, selon certaines sources, a souhaité être transparent avec Johnson et l'a averti qu'un échange dans les prochaines 48 heures est tout à fait possible», avance-t-il.

«Rutherford et Johnson entretiennent depuis longtemps une relation chaleureuse et, selon des sources, le directeur général souhaite l’informer de toutes les possibilités.»

La masse salariale des Penguins dépasse actuellement le plafond de près de 400 000$ et la direction a jusqu’à lundi pour équilibrer le tout, selon les règlements de la Ligue nationale de hockey.

Sachant que le Finlandais Juuso Riikola a mieux paru au camp et les Penguins lui feront une place dans leur formation, Rutherford n’a pas l’intention d’avoir Johnson et son salaire annuel moyen de 3,25 millions $ sur la galerie de presse. C’est d’ailleurs le montant qui sera comptabilisé sur la masse du club détenant ses droits pour les trois prochaines campagnes.

Certaines équipes pourraient décider d’absorber son salaire. À titre informatif, les Blue Jackets de Columbus (12,215 M$), les Sénateurs d’Ottawa (11,815 M$), les Ducks d’Ahaheim (9,25 M$), les Jets de Winnipeg (7,716 M$ - sans Dustin Byfuglien, suspendu), les Devils du New Jersey (6,46 M$), le Canadien de Montréal (6,40 M$) et l’Avalanche du Colorado (6,365 M$) étaient les seules formations du circuit possédant un coussin de plus de 6 millions $ sous la limite des 81,5 M$, en date de dimanche matin.

Johnson a disputé la totalité des 82 matchs l’an dernier. Il a inscrit un but et 13 points avec un rendement de -4.