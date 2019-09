Kaillie Humphries s’adresse aux Canadiens

Moins de 24h après avoir été libérée par Bobsleigh Canada Skeleton, Kaillie Humphries a publié une lettre où elle s’adresse au peuple canadien.

«Aujourd’hui [dimanche], je ne sais pas trop comment je me sens. Je suis très heureuse que ce purgatoire ait pris fin après une année à tenter que mes préoccupations et celles d’autres athlètes soient prises au sérieux, mais je suis également vraiment triste de ne plus compétitionner pour l’unifolié. Dans les faits, j’ai le cœur brisé», a écrit la double championne olympique dans sa lettre publiée sur ses réseaux sociaux.

Humphries avait demandé sa libération, elle qui a entrepris des recours judiciaires contre la fédération nationale, qu’elle accusait de ne pas avoir traité avec considération une plainte pour harcèlement qu’elle avait déposée en août 2018.

L’athlète de 34 ans tentera maintenant d’obtenir une place dans l’équipe américaine, afin de porter les couleurs des États-Unis lors de la saison 2019-2020.

«À tous ceux qui m’ont appuyé pendant les moments les plus difficiles de ma vie, et ceux qui ont démontré de la sympathie en prenant le temps de voir plus loin que la surface, merci. À tous ceux qui sont fâchés contre moi, je vous demande seulement de comprendre à quel point ça a été difficile et combien j’aurais aimé continuer de compétitionner pour le Canada. Je souhaite à tous les athlètes de l’équipe canadienne le meilleur pour l'avenir », a conclu Humphries dans sa missive.